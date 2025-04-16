На Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця

Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини

На околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, виявили тіло 19-річного місцевого з ножовими пораненнями. Правоохоронці встановили неповнолітніх, причетних до вбивства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

«Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх, причетних до вбивства місцевого мешканця. Тіло 19-річного потерпілого з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів», – йдеться у повідомленні.

Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку.

Слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі із затриманим працюють поліцейські.

До слова, у Шевченківському районному суді Києва допитали чотирьох останніх свідків у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Загалом було допитано 21 свідка. Обвинувачений у справі – колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині місцевий отримав підозру за фактом умисного вбивства ексзаступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю.