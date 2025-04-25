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Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби
Урочистості з нагоди відкриття сезону – нагородження юних залізничників за особливі досягнення, інтерактивні конкурси та святкова програма – переносяться на 2 травня
фото: Київська дитяча залізниця/Facebook

Рух поїздів Київської дитячої залізниці розпочнеться 26 квітня

Урочисте відкриття 72-го сезону руху поїздів на Київській дитячій залізниці, яке було заплановане на 25 квітня, переноситься. У цей день в Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки ворога. Рух поїздів розпочнеться наступного дня – 26 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на акціонерне товариство «Укрзалізниця».

«25 квітня у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Вшановуючи пам’ять загиблих, висловлюючи щирі співчуття постраждалим та родинам киян, ми ухвалили рішення перенести урочисте відкриття 72-го сезону руху поїздів на Київській дитячій залізниці, яке було заплановане на цей день», – йдеться у дописі.

Зазначається, що рух поїздів розпочнеться 26 квітня за графіком. Перший поїзд сезону вирушить о 10:30.

Урочистості з нагоди відкриття сезону – нагородження юних залізничників за особливі досягнення, інтерактивні конкурси та святкова програма – переносяться на 2 травня.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ. Падіння уламків та загоряння були зафіксовані у у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Деснянському районах. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома», яка побувала на місці ракетного удару у Святошинському районі Києва. 

Станом на ранок 25 квітня пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, ще 87 постраждалих.

Теги: Київ залізниця діти

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