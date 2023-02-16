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Життя перемагає: у зоні землетрусів у Туреччині народилося 4,6 тисяч немовлят

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Життя перемагає: у зоні землетрусів у Туреччині народилося 4,6 тисяч немовлят
Незважаючи на трагедію, у постраждалих від землетрусів провінціях народжуються діти
фото:www.evrensel.net

З 6 лютого в провінціях, які постраждали від землетрусів у Кахраманмараші, народилося 4627 дітей

Згідно з інформацією, опублікованою Головним управлінням охорони здоров'я Туреччини, у провінціях у зоні руйнівних землетрусів за 10 днів з дня трагедії народилось аж 4627 дітей.

Міністерство охорони здоров’я надає підтримку матерям дітей, народжених у провінціях, які постраждали від землетрусу, а також майбутнім матерям, які готуються до пологів, у багатьох сферах, таких як спостереження за вагітністю та інформування щодо важливості грудного молока. Співробітники міністерства проводять скринінг, вакцинацію та медичні огляди матері та дитини, роблять щеплення. 

Продовжують рятувати 

Тим часом у зоні лиха продовжують знаходити живих людей і навіть дітей. Як повідомляє турецька агенція  Anadolu після 228 годин з моменту землетрусу під завалами у місті Антакья було врятовано жінку та її двоє дітей.  Після надання першої медичної допомоги на місці всіх трьох доправили до лікарні. Через 248 годин після землетрусу знайшли 17-річну Алейну Олмез, яку вдалось врятувати з-під завалів.

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Також 15 лютого врятували ще кількох людей. У провінції Кахраманмараш з-під завалів шестиповерхового будинку живою дістали 74-річну Джемілю Кекеч, там же врятували 42-річну Меліку Імамоглу. У провінції Адийаман із руїн вдалося витягнути 77-річну Фатму Гюнгер.

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Теги: щеплення Туреччина землетрус пологи діти

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