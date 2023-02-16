Одне місто вціліло, інші як карткові будинки: шокуючі результати розслідувань у Туреччині

Мер турецького містечка Оккеш Ельмасоглу розповів, які заходи дозволили місту вистояти під час землетрусу

Жодна будівля не була зруйнована у місті Ерзін, що у провінції Хатай під час потужних землетрусів, які сколихнули майже увесь південний схід Туреччини 6 лютого цього року. Деякі називають це справжнім дивом, натомість мер міста – Оккеш Ельмасоглу засвідчує – люди і будівлі цілі, бо він просто не дозволяв незаконне будівництво, і активно слідкував за процесом.

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Місто без руйнувань

Ерзін є відносно маленьким містечком із населенням 42 тисячі людей. Розташоване у 110 км від таких сильно постраждалих через землетруси турецьких міст як Хатай та Адана.

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«У нас немає уламків, постраждалих або постраждалих через землетруси», – сказав мер міста Ерзін Оккеш Ельмасоглу, висловлюючи співчуття мешканцям інших провінцій, які постраждали від землетрусів. Його слова наводить турецьке видання Hurriyetdailynews.

З приводу того, чому руйнацій немає, хоч багато міст та містечок просто вщент зруйновані без можливості відновлення він чесно відповів, що рішуче заборонив будь-яке незаконне будівництво в Ерзіні.

«Я жодним чином не допускав незаконне будівництво. Незважаючи на це, були й ті, хто намагався. Хоча спочатку ми не могли за ними слідкувати, оскільки у нас не вистачало персоналу, потім ми повідомили про це в прокуратуру і прийняли рішення про знесення», – сказав він.

Міський голова також зазначив, що більшість будинків у районі є одноосібними або чотириповерховими, а от великих шестиповерхівок, у місті дуже мало. Він особисто слідкував за законністю будівництва, тож часто над ним насміхались.

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«Я не дозволив зведення ніяких незаконних будинків, або будівельних робіт. Іноді люди злились на мене і насмішливо питали, хочу чи я бути єдиним порядним чиновником. Але я можу спати, у мене чисте сумління. У мене все незаконне будівництво заборонене», – пояснив мер.

Він також підкреслив, що існує необхідність «повної зміни менталітету» щодо будівельного фонду в Туреччині. Коментуючи це Ельмасоглу сказав: «Для цього нам потрібно, щоб наші громадяни не очікували від держави жодних поступок щодо незаконного будівництва, не вдавалися до такого ініціативи та рішучі кроки для знесення цих будівель, коли це необхідно».

Чесний мер

Про самого принципового турецького мера інформації не так багато. Відомо, що Оккеш Ельмасоглу народився в Ерзіні в 1979 році. У 2002 році закінчив юридичний факультет Університету Мармара після початкової, середньої та середньої освіти в Ерзіні.

Після проходження військової служби та стажування у юридичній компанії Ельмасоглу вирішив у 2005 році повернутися до рідного міста яке дуже любив, щоб продовжити там свою професію. Він проживає в Ерзіні та працює незалежним адвокатом з 2005 року. Деякий час він також виступав юристом муніципалітету Ерзін. Раніше також обіймав посаду президента міської ради Ерзіна, досі є членом ради директорів Erzin ADD і членом наглядової ради Асоціації адвокатів Хатая протягом Вільно володіє англійською мовою. Він брав участь у виборах як кандидат у мери від Республіканської народної партії і 31 березня 2019 року та був обраний мером за великої підтримки людей. Оккеш Ельмасоглу одружений і має двох дочок.

Пошук винних

У Туреччині загального резонансу набула ситуація із будівлями, що неначе карткові будинки попадали під дією землетрусів. Міністерство юстиції країни надіслало до прокуратур провінцій лист, із проханням про створення відділів з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусами, у будівлях, зруйнованих землетрусом у Кахраманмараші, Адані та інших містах. За цей тиждень проби взяли у тисячах та тисячах завалів будинків. Усі проби були здійснені офіційно – у присутності прокурора, щоб потім не було протестів незгодних із рішеннями забудовників.

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Результати проб у деяких провінціях, приміром у Діярбакірі, уже готові, їх відправили на додаткову судово-медичну експертизу. Так, інтерес викликає один із параметрів досліджень це «міцність на стиск», тобто здатність матеріалу не руйнуватися від стискання. Якщо у нормі для сейсмічної зони він має становити 35 мПа, то у відібраних пробах зі зруйнованих будинків він становив лише 3-4 мПа. Тобто, аж в 10 разів нижче за норму. Часто матеріал, з якого були зроблені будинки більше нагадував пісок та глину аніж цемент, арматура – звичайний дешевий дріт, а деякі апартаменти навіть не мали власної стіни – будівлі були просто щільно приліплені до однієї.

Нагадаємо, за минулі вихідні більше 100 забудовників було затримано в 10 провінціях, які постраждали від землетрусу. Це сталось після того, як міністерство юстиції Туреччини наказало посадовцям у цих провінціях створити «групи з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом». Міністр юстиції зобов'язав прокуратуру порушувати кримінальні справи проти всіх «будівельників та відповідальних» за обвалення будівель, які не відповідали існуючим нормам, запровадженим після аналогічної катастрофи у 1999 році.

Арешти були першими кроками турецької держави до виявлення та покарання людей, які, можливо, сприяли загибелі своїх співгромадян унаслідок землетрусу. Жителі всієї зони землетрусу висловили обурення тим, що «корумповані будівельники» зменшували кількість матеріалів для захисту будівель, щоб збільшити свій прибуток, і користувались тим, що уряд надав «амністії» будівельникам, які зводили житлові комплекси, що не відповідали новим стандартам.