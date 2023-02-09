Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зростає: оприлюднено нові цифри

Країни досі розбирають завали, кількість жертв невпинно зростає

Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула 12049 людей. Про це повідомляє NBC News.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в його країні загинуло щонайменше 9057 осіб, а 52 979 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Вісім тисяч постраждалих вдалося врятувати.

Водночас у Сирії загинуло мінімум 2992 людини, ще 24800 зазнали поранень.

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Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.