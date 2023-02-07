У Росії трапився землетрус

Землетрус магнітудою 5,8 трапився у Тихому океані поблизу Курильских островів

У Тихому океані біля Курильських островів стався сильний землетрус. Про те, що сталося в російському регіоні, повідомляється на сайті Камчатської філії Геофізичної служби РАН.

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Підземні поштовхи жителі Камчатки відчули о 18:45 за місцевим часом (8:45 за київським часом). Осередок землетрусу розташовувався на глибині 42 кілометрів і на відстані 189 кілометрів від Сєверо-Курильська.

Нагадаємо, що світом прокотилися землетруси. У понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси.

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У північно-східних регіонах Тайваню в ніч проти 7 лютого стався відчутний землетрус, його сила сягнула 5,1 бала.

Землетруси, хоч і не такі значні, дійшли і до Америки. Так, у штаті Нью-Йорк, неподалік міста Буффало було зафіксовано землетрус магнітудою 3,8 бала.

На півдні Перу в результаті проливних дощів зійшов зсув, поховавши під собою сотні житлових будинків.