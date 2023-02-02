Ердоган: Поставки танків в Україну збагачують виробників зброї

Лідер Туреччини називає допомогу західних країн Україні танками «ризикованою»

Ініціативи офіційної Анкари щодо налагодження діалогу сторін у війні Росії проти України були «сміливими». Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв’ю місцевому телеканалу, повідомляє Hurriyet.

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«У нас зустрічі з двома лідерами. Жодна європейська країна не була такою сміливою, як ми, у прояві ініціативи. Ми стали частиною рішення щодо «зернового коридору», обміну полоненими та гуманітарної допомоги», – сказав він.

За словами лідера Туреччини, рішення країн-партнерів по НАТО щодо постачання танків ЗСУ є «ризикованим». «Переговори тривають. Чи є відправлення танків США і Німеччиною рішенням? Я не можу сказати, що це рішення. Це ризиковано та корисно для збройових баронів», – заявив Ердоган.

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Нагадаємо, що офіційна Анкара підтримує Україну в переговорних процесах, щодо гуманітарних та інших питань. Втім приватний сектор Туреччини активніше залучений до процесів посилення українського спротиву агресії.

Так, Днями турецька компанія Baykar заявила, що віддасть на потреби Збройних сил України два безпілотних літальних апарата (БПЛА) типу TB2.

У січні турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір поставити в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт. Вони зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств.