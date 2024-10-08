Журналіст проїхав на велосипеді зі Львова до Брюсселя, щоб зібрати кошти для військових

Під час подорожі журналіст побував у п'яти країнах: Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах та Бельгії

За 25 днів своєї подорожі Гобер подолав понад 2136 кілометрів

Французький журналіст Себастьян Гобер подолав шлях від Львова до Брюсселя на велосипеді, щоб зібрати кошти для добровольця та його підрозділу, який б’ється за Україну. Гоберу вдалося зібрати понад 315 тисяч гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За 25 днів своєї подорожі Гобер подолав понад 2136 кілометрів, хоча це і перевищило заплановані 1700 км. За цей час він двічі зупинився – у польському Щецині та німецькому Берліні.

Загалом журналіст побував у п'яти країнах: Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах та Бельгії. Він поділився, що за цей час йому трапилися два дощові дні й кілька таких вечорів.

Маршрут журналіста фото:Sébastien Gobert, Facebook

Кошти, що переказали за час подорожі, передадуть волонтерам, які придбають пікап для французького добровольця Джонатана та його підрозділу, який захищає Україну.

«Донатили і українці, і французи, і бельгійці, і інші іноземці. Усім уклінна подяка за кожну гривню та євро!» – розповіла одна з авторок Kult: Podcast Тетяна Огаркова, яка підтримала ініціативу.

За словами Себастьяна, кошти переказали 170 людей.

До запланованої суми у 320 тис. грн не вистачило зовсім трохи фото:Sébastien Gobert, Facebook

Окрім того, він поділився, що за час своєї подорожі в нього жодного разу не спускалися колеса велосипеда, він чотири рази випив пива, випалив 20 цигарок, зʼїв «незліченну кількість смаколиків» та «мільйон хот-догів».

Нагадаємо, шість вантажівок доправили до України боєприпаси, гроші на які зібрали 70 тис. жителів Словаччини. Ініціатор збору Федір Блащак повідомив, що шість вантажівок доставили 135 палет з 122 тоннами боєприпасів. Він зазначив, що, якщо врахувати населення, Словаччина внесла більше на військові потреби України, ніж Канада.