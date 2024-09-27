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Норвегія відмовляє у захисті певним категоріям українських біженців: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Норвегія відмовляє у захисті певним категоріям українських біженців: подробиці
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колаж: expert.in

Норвегія зіткнулася з кризою біженців, і страждатимуть українці

Норвегія вже відмовила у тимчасовому захисті кільком українцям, які або походять із «безпечних» регіонів, або не проживали в Україні на момент вторгнення Росії у 2022 році. Про це пише NRK.

Уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії як для українців, так і для біженців з інших країн. Міністерка юстиції Емілія Енгер Мель заявила, що Норвегія зіткнулася з кризою біженців.

«Ми повинні повернутися до конкретних заходів. Але немає сумнівів, що може бути посилення (економії)», – заявила Мель.

Навесні уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що багато з них прибули до Норвегії з початку війни в лютому 2022 року. «У нас понад 80 тис. українців у Норвегії. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує», – сказала вона.

Кільком українським біженцям вже було відмовлено у наданні притулку, підтвердила Мель в інтерв'ю NRK.

При цьому нікого поки не висилають примусово. Декільком не надають місця проживання. У травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Це стосувалося, зокрема, українців, які не були на батьківщині, коли почалася війна.

Тоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти. Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримають посвідку на проживання. Це стосується, зокрема, тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду сюди.

Але також і ті, хто приїхав з регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним, можуть отримати відмову у наданні дозволу. На початку вересня був розширений список регіонів, які вважають безпечними: Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

«Це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто», – зазначила Мель.

Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист. Але Мель не відповіла, чи буде це правило діяти наступного року. «Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше у Норвегії змінили правила для українців. Частину виплат урізали чи скасували повністю, а також змінили вимоги до проживання. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Це зроблено для того, щоб забезпечити контроль над імміграцією та інтеграцією українських біженців.

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Теги: українці громадянство правила Норвегія біженці

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