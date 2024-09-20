Слідчий комітет РФ підтвердив, що російські військові закатували американця в Донецьку

64-річний Бентлі зник 8 квітня у Донецьку, його тіло було виявлено за 10 днів

Російським військовим не висунуто звинувачення у вбивстві, їх звинувачують лише у перевищенні посадових повноважень, нарузі над тілами померлих та приховуванні злочинів

Слідчий комітет Росії повідомив про завершення розслідування вбивства громадянина США Рассела Бентлі, який жив у тимчасово окупованому Донецьку. За даними слідства, американця було вбито у квітні цього року російськими військовими. Про це повідомляє Радіо Свобода.

64-річний Бентлі зник 8 квітня у Донецьку, його тіло було виявлено за 10 днів. Місцеві джерела повідомляли, що Бентлі викрали російські військові, які, ймовірно, звинуватили його в шпигунстві за зйомку наслідків ракетного удару по військовій базі. Дружина американця Людмила вимагала від посадовців окупаційної влади розслідувати його зникнення.

Як стверджує слідство, троє російських військових катували та забили американця до смерті, після чого підірвали тротиловою шашкою автомобіль із його тілом. Четвертий перемістив останки з місця злочину, щоб приховати його.

Злодіям не висунуто звинувачення у вбивстві. Російських військових лише звинувачують у перевищенні посадових повноважень, нарузі над тілами померлих та приховуванні злочинів.

Нагадаємо, розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Офіс генпрокурора зауважив, що наразі проводиться низка слідчих та розшукових дій, досліджуються обставини страти для встановлення причетних та винних осіб: «У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ».

Раніше повідомлялося, що Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт який дозволить звільняти підсудних росіян від кримінального переслідування, якщо вони підпишуть контракт для війни проти України. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода». Також схвалено законопроєкт, згідно з яким підсудні можуть укладати контракти з російською армією в період мобілізації або воєнного стану.