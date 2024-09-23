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Пєсков назвав умову, за якої Росія «готова вивчити план перемоги Зеленського»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пєсков назвав умову, за якої Росія «готова вивчити план перемоги Зеленського»
За словами Пєскова, «для Росії немає альтернативи перемозі в СВО»
фото: ТАСС

Дмитро Пєсков зауважив, що Кремль «з обережністю» ставиться до деталей плану перемоги Зеленського, які опублікували в медіа

Російська Федерація вивчить план перемоги президента України Володимира Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він додав, що Кремль «з обережністю» ставиться до деталей плану, які опублікували в медіа.

Водночас, за словами Пєскова, «для Росії немає альтернативи перемозі в СВО». 

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Про це 18 вересня заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив президент, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.

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Теги: росія війна українці Володимир Зеленський Україна Дмитро Пєсков

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