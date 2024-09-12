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Побиття військового у Смілі: головний підозрюваний отримав нові звинувачення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Побиття військового у Смілі: головний підозрюваний отримав нові звинувачення
11 вересня поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі
фото: Офіс Генпрокурора

Двом підозрюваним у справі про побиття військового у Смілі обрано цілодобовий домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області – цілодобовий домашній арешт. Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За клопотаннями прокурора Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ще двом особам, підозрюваним у хуліганських діях стосовно військовослужбовця, обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт», – йдеться у повідомленні.
Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру – у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

Нагадаємо, за результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, підозрюваного у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів у м. Сміла на Черкащині. Він переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкащини.

Пізніше повідомили про підозру у хуліганстві ще двом співучасникам злочину (ч. 2 ст. 296 КК України). 11 вересня, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області – тримання під вартою.

Раніше 28-річний Володимир Долотенко, який підозрюється у побитті військового у Смілі, попросив вибачення на камеру. Відповідний ролик з’явився в у соцмережах.

На інцидент також відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України. Опісля йому оголосили підозру та інкримінували вимагання та хуліганство.

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Теги: військові Черкащина суд напад

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