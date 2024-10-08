Україна отримала боєприпаси на які «скинулись» 70 тис. словаків

Словаки зібрали 4,5 млрд євро, щоб закупити озброєння для України

Шість вантажівок доправили до України боєприпаси, гроші на які зібрали 70 тис. жителів Словаччини. Про це повідомляє словацький медіаресурс Noviny.

Ініціатор збору Федір Блащак повідомив, що шість вантажівок доставили 135 палет з 122 тоннами боєприпасів.

Він зазначив, що, якщо врахувати населення, Словаччина внесла більше на військові потреби України, ніж Канада.

У рамках акції «Боєприпаси для України» словаки зібрали 4,5 мільйона євро. На сьогодні з цієї суми вже витрачено 4 мільйони. Ще 500 тисяч євро буде направлено на закупівлю боєприпасів для гранатометів, які планується доставити в Україну до кінця року, додав Блащак.

«7 жовтня – великий день, на який ми чекали від самого початку, коли розпочали збір боєприпасів, – зазначив активіст Маріан Кулич. – Це був чіткий сигнал від словаків. 70 тисяч громадян долучилися до цього збору та продовжують робити регулярні пожертви на боєприпаси, щоб Україна могла захиститися від агресора».

Кампанія «Боєприпаси для України» стартувала після того, як уряд Словаччини оголосив, що не приєднається до ініціативи Чехії зі збору снарядів для нашої країни.

Словаччина активно підтримує євроатлантичні прагнення України, зокрема її інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО. Після початку російської агресії в Україні у 2014 році словацький уряд посилив свою підтримку, зокрема шляхом участі в санкціях проти Росії та надання допомоги Україні.

Під час війни в Україні Словаччина надала значну гуманітарну допомогу, включаючи медичні товари, їжу та притулок для біженців. Словацькі організації та волонтери активно беруть участь у зборі коштів.

Напередодні прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО.

Нагадаємо, Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками других міжурядових консультацій зі Словаччиною.