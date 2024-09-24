Росіяни рекордно нарощують борги. Поточні санкційні втрати

Борги у Росії зростають на фоні рекордних витрат на війну

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

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Російський виробник СПГ «Новатек» на тлі санкційних обмежень почав переглядати плани щодо будівництва своїх перспективних великотоннажних СПГ-проєктів у Мурманську та Сабетті.

Роботи з «Мурманського СПГ» та «Обського СПГ» поки що заморожені. Через тиск санкцій лідер російського ринку СПГ – «Новатек» шукає альтернативні варіанти монетизації своїх газових запасів та переглядає перспективні експортні проєкти.

Опрацювання Обського газохімічного комплексу (ГХК) поки що триває, але з можливістю перепрофілювання проєкту під виробництво аміаку та карбаміду. Перепрофілювання відбуватиметься через слабку доступність технологій для вихідної версії проєкту.

У компанії розуміють, що всі майбутні проєкти компанії з експорту СПГ будуть під санкціями. Також неясно, на якому майданчику будувати танкери льодового класу для арктичних проєктів, як їх фінансувати та як організовувати трейдинг.

24 червня ЄС заборонив нові інвестиції, а також надання товарів, технологій та послуг, необхідних для завершення будівництва «Мурманського СПГ» та «Обського СПГ».

Через тотальні санкції США проєкт «Новатеку» «Арктик СПГ-2», де вже запущено першу лінію, а другу готують до встановлення, зазнають складнощів з відвантаженням сировини. Компанія планує перенести термін запуску третьої лінії заводу з 2026 на 2028 рік.

Найчутливіші для Росії санкції за весь рік стосуються включення китайської компанії Penglai Jutal Offshore Engineering (PJOE) до списку SDN. Саме вона першою з китайських виробників модулів для технологічних ліній «Арктик СПГ-2» потрапила під санкції і саме після цього інші компанії з КНР, наприклад Wison, відмовилися від постачання модулів до РФ.

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Росіяни почали активно збільшувати борги за кредитними картками.

У серпні власники кредитних карток витратили 33,9% від доступного за ними ліміту. За місяць показник зріс на 1,9 п.п. та став рекордним з початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

Згідно зі статистикою, росіяни майже безперервно нарощували частку доступного ліміту за картами з серпня 2023 року. При цьому середній чек у сегменті кредиток досягнув максимуму у липні – 113,1 тис. руб.

За даними ЦБ РФ, до кінця 2023 року користувачів кредитних карток у Росії вперше стало більше, ніж громадян зі споживчими кредитами, – 27 млн ​​осіб.

За рік кількість власників кредиток збільшилася на 6,6 млн, або майже на третину.

Загалом у країні на 1 січня 2024 року налічувалося 50 млн позичальників, з яких 34,8% мали три та більше кредити одночасно.

6,5 млн клієнтів банків мають борг одразу за двома кредитними картками.

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Імпорт російської нафти в Індію знизився на 18% за липень-серпень.

Обсяг імпорту нафти в Індію з Росії у серпні скоротився на 18,3% приблизно до 1,7 млн барелів на добу порівняно з попереднім місяцем через зниження обсягів перероблення на деяких нафтопереробних заводах.

Частка російської нафти в індійському імпорті у серпні знизилася приблизно до 36% після зростання протягом п'яти місяців поспіль. У липні на частку російської нафти припадало близько 44% індійського імпорту.

Попри зниження частки, Росія залишилася головним постачальником нафти в Індію у серпні, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія, згідно з даними.

Загалом Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, у серпні імпортувала 4,7 млн барелів нафти на добу, що приблизно на 1% менше, ніж у липні.

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Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) відмовилася повертати Росію та Білорусь на міжнародну арену.

З 2022 року російські та білоруські шахісти виступають лише в індивідуальних змаганнях та під нейтральним прапором.

Перед голосуванням рада ФІДЕ рекомендувала Генасамблеї повністю не знімати обмеження з росіян та білорусів, а дозволити дітям до 12 років та спортсменам з обмеженими можливостями з Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях, за таке рішення проголосували 66 делегатів.

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Росія у серпні зробила рекордну закупівлю годинників з Китаю – загалом на $40,9 млн.

Обсяги закупівель годинників зросли порівняно з липнем у 1,8 раза і стали рекордними за всю історію ведення статистики. З січня по серпень із КНР до Росії поставили годинників та їх елементів на 116,4 мільйона доларів, а за весь 2023 рік – на 40 мільйонів доларів.

Росія почала активно збільшувати імпорт китайських годинників з квітня і за підсумками місяця поставки за напрямком зросли в п'ять разів і склали 11,5 мільйона доларів.

До збільшення закупівель Росія купувала цей товар на суму 3-4 мільйони доларів на місяць.

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Імпорт російського ЗПГ до Китаю у серпні становив 872 тис. тонн.

Це майже на 33 відсотки більше, ніж у липні.

У грошах імпорт зріс на 34,8 відсотка, до $507 млн.

Сумарно за 8 місяців року, імпорт склав $2,94 млрд.

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Імпорт російського золота до Швейцарії різко зріс після початку війни.

Золото відіграє вирішальну роль в економіці Росії, особливо з огляду на те, що країна підтримує міжнародні санкції через війну проти України.

Росія є другим за величиною виробником золота у світі, на частку якого припадає близько 10% світового виробництва і продовжує експортувати його до країн, які не вводили санкції.

Попит світових центральних банків на золото почав зростати у 2022 році, піднявши ціну на золото до серії рекордних максимумів. 20 серпня 2024 року блискучий метал досяг найвищої ціни у 2 530,30 доларів (2 150 швейцарських франків) за тройську унцію.

Міжнародні санкції, зокрема у Швейцарії, забороняють імпорт російського золота, видобутого після початку війни. Ці санкції мають на меті обмежити здатність Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні.

Швейцарські санкції щодо російського золота набули чинності 3 серпня 2022 року.

Золото російського походження продовжує потрапляти до Швейцарії значною мірою тому, що золото, що імпортується, надходить із запасів, що зберігалися в лондонських сховищах до війни в Україні. Ці запаси не підпадають під поточні санкції, що дозволяє швейцарським переробним заводам легально отримувати та переробляти це золото.

Значне збільшення швейцарського імпорту російського золота з 17,5 тонн у 2021 році до 63,4 тонни у 2023 році відображає цю триваючу торгівлю.

Однак характер цього імпорту викликає занепокоєння з приводу потенційного «відмивання золота», коли походження золота приховується після того, як воно переробляється.

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Західні країни об'єднують зусилля для підтримки проєктів з видобутку найважливіших мінералів, необхідних розвитку високотехнологічних галузей, прагнучи послабити домінування Китаю у цій сфері.