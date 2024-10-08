«Мав непростий, але справжній чоловічий характер». Згадаймо Дмитра Хоменка

Дмитро Хоменко народився і все життя прожив в Ірпені

У перші дні повномасштабної війни, коли багато українців виїжджали з країни, Хома поспішав повернутися до рідного Ірпеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Хоменка.

Дмитро народився і все життя прожив в Ірпені. Закінчив академічний ліцей «Мрія». У місті був відомий завдяки своїй активній патріотичній позиції. З 2014 року всіма силами чоловік допомагав військовим як волонтер. У 2017 році став до лав Національної гвардії України. Проходив службу у зоні АТО. А після закінчення контракту працював за кордоном.

У 2017 році Дмитро Хоменко став до лав Національної гвардії України

У перші дні повномасштабної війни, коли багато українців виїжджали з країни, він поспішав повернутися до рідного Ірпеня.

27 лютого 2022 року Дмитро пішов у військкомат і почав виконувати бойове завдання в найгарячіших точках на посаді мінометника.

«У Дмитра був непростий, але справжній чоловічий характер. Він ніколи не мовчав і говорив в очі те, що думав насправді. Він був одним з найактивніших у нашій ветеранській раді. У нього взагалі не треба просити допомогти, він сам завжди пропонував допомогу. Він знатно гасив п***в. Настільки потужно, що щоб загасити позицію Дмитра, орки застосували авіацію. Ми завжди тебе будемо памʼятати і підтримувати твою родину», – згадав Героя депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко.

27 лютого 2022 року Дмитро пішов у військкомат і почав виконувати бойове завдання в найгарячіших точках на посаді мінометника фото з відкритих джерел

Хома загинув 15 січня 2024 року. Прощались з військовослужбовцем 20 січня в Ірпені, там його і поховали.

«Сьогодні ми попрощались з Хомою, але він назавжди у наших серцях. Безстрашний патріот, Герой, вірний друг та чесна, добра, проста людина – таким я назавжди запам’ятаю Дмитра Хоменка», – написав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

«У Дмитра було загострене відчуття справедливості. Як ветеран та волонтер він не міг просто спостерігати за тим, як російські загарбники намагаються окупувати Україну, тож у перші дні повномасштабної війни задля служби у ЗСУ повернувся з-за кордону. Загинув від КАБу, який прицільно скинув ворожий літак на його мінометний розрахунок… Ми постійно були на зв’язку та намагалися допомагати Дмитру з його потребами на фронті. Остання наша зустріч була буквально тиждень тому, назавжди запам’ятаю наші теплі розмови. Дмитру тепер вічно 44 роки. Дякую за позицію та захист нашої Батьківщини», – додав він.

Хома загинув 15 січня 2024 року фото з відкритих джерел

У захисника України залишилися дружина, троє дітей, батьки та брат.

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