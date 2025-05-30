«У ТЦК служать воїни, які боронили країну». ЗСУ звернулись з проханням до українців

Нанесення тілесних ушкоджень військовим чи пошкодження військового майна – це кримінальні правопорушення

В Україні почастішали випадки протиправного перешкоджання законній діяльності підрозділів Збройних сил України. У зв’язку з цим Оперативне командування «Захід» звернулось з проханням до українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку командування у соцмережах.

«Від початку 2025 року нами зафіксовано 12 подібних інцидентів, частина з яких супроводжувалася агресією, нанесенням тілесних ушкоджень військовослужбовцям та пошкодженням майна. Ми наголошуємо: перешкоджання законним діям військових формувань, а тим більше нанесення тілесних ушкоджень чи пошкодження військового майна – це кримінальні правопорушення», – йдеться в повідомленні.

У командуванні нагадали, що відповідальність за перешкоджання ЗСУ передбачена статтями:

ст.114-1 ККУ – перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

ст. 345 ККУ – насильство або погроза щодо військовослужбовця;

ст. 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження майна.

«Варто пам’ятати, що в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки сьогодні служать ті самі воїни, які ще донедавна боронили країну на передовій. Багато з них були переведені до ТЦК та СП після отримання поранень або контузій. Вони – ветерани бойових дій, які продовжують свою службу для оборони країни на іншому фронті. Ми звертаємося до громадян України: не допустіть повторення ганебної практики зневаги до власного війська. Пам’ятайте, ворог – по той бік фронту, а не в українському однострої», – закликають в ОК «Захід».

Наголошується, що такі прояви протидії мобілізаційним заходам та публічне приниження військовослужбовців не лише шкодять єдності держави, а й грають на руку ворожій пропаганді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишневому Київської області під час перевірки військово-облікових документів 27-річний чоловік розпилив газ в обличчя представника ТЦК.

На Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Лікарі були вимушені ампутувати потерпілому кисть. Зараз життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків.