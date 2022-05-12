Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)

У білоруському місті ввечері 12 травня почалася сильна пилова буря, яка спричинила потужну зливу

У четвер ввечері, 12 травня, у білоруському місті Гомель сталася пилова буря, яка спричинила потужний шквал та грозу. Про це свідчать фото та відео, які публікують користувачі мережі.

На кадрах видно, що сильний вітер повалив дерева у місті. Постраждали автівки.

Користувачі Facebook повідомляють, що у Чернігові та Житомирі також був ураганний вітер, а потім почалася злива. Після цього з'явилася веселка.

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