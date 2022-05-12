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    Події в Україні

    Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)

    Пилова буря у Гомелі - Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)
    Пилова буря у Гомелі
    фото: Kostyantyn Khimichenko / Facebook

    У білоруському місті ввечері 12 травня почалася сильна пилова буря, яка спричинила потужну зливу

    У четвер ввечері, 12 травня, у білоруському місті Гомель сталася пилова буря, яка спричинила потужний шквал та грозу. Про це свідчать фото та відео, які публікують користувачі мережі.

    На кадрах видно, що сильний вітер повалив дерева у місті. Постраждали автівки.

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    Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)
    Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)
    Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)
    фото: Kostyantyn Khimichenko / Facebook

    Користувачі Facebook повідомляють, що у Чернігові та Житомирі також був ураганний вітер, а потім почалася злива. Після цього з'явилася веселка.

    Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україні очікується літня спека до +30°.

    Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні

    Теги: Білорусь вітер дощ #stoprussia
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    Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)