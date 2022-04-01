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    Окупанти звозять ракетні системи в Гомель біля кордону з Україною – Міноборони

    Ворог намагається сконцентрувати ракетні комплекси в районі Гомеля - Окупанти звозять ракетні системи в Гомель біля кордону з Україною – Міноборони
    Ворог намагається сконцентрувати ракетні комплекси в районі Гомеля
    фото з відкритих джерел

    Ворог не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області

    У район Гомеля в Білорусі Росія звозить ракетні комплекси. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українських телеканалів.

    «Зараз ми спостерігаємо, що в район Гомеля направляються ракетні комплекси, ворог намагається їх там сконцентрувати, очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування. Тому територія білорусі продовжує використовуватися активно РФ для здійснення агресії», – сказала Маляр.

    За її словами, жодну зі своїх цілей армія РФ не полишила, навіть відведення військ від Київської та Чернігівської областей – це «не добровільне відведення, а результат роботи Збройних Сил України».

    «Ворог не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області. Також він зазіхає на Харківську область і намагається посилити там свої позиції, перегрупувати війська, укріпитися», – додала вона.

    Як повідомлялося, до Білорусі прибули найманці із Близького Сходу.

    Раніше вже повідомлялося, що у Гомельській області Білорусі фіксується переміщення пускових установок оперативно-тактичної ракетної зброї «Іскандер-М» у напрямку державного кордону з Україною.

    Також відомо, що в четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону.

    Нагадаємо, що окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Вони двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

    Теги: Білорусь росія окупанти Міноборони війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти звозять ракетні системи в Гомель біля кордону з Україною – Міноборони