Окупанти звозять ракетні системи в Гомель біля кордону з Україною – Міноборони

Ворог не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області

У район Гомеля в Білорусі Росія звозить ракетні комплекси. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українських телеканалів.

«Зараз ми спостерігаємо, що в район Гомеля направляються ракетні комплекси, ворог намагається їх там сконцентрувати, очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування. Тому територія білорусі продовжує використовуватися активно РФ для здійснення агресії», – сказала Маляр.

За її словами, жодну зі своїх цілей армія РФ не полишила, навіть відведення військ від Київської та Чернігівської областей – це «не добровільне відведення, а результат роботи Збройних Сил України».

«Ворог не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області. Також він зазіхає на Харківську область і намагається посилити там свої позиції, перегрупувати війська, укріпитися», – додала вона.

Як повідомлялося, до Білорусі прибули найманці із Близького Сходу.

Раніше вже повідомлялося, що у Гомельській області Білорусі фіксується переміщення пускових установок оперативно-тактичної ракетної зброї «Іскандер-М» у напрямку державного кордону з Україною.

Також відомо, що в четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону.

Нагадаємо, що окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Вони двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.