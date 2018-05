В авіакатастрофі на Кубі загинули понад 100 людей

Громадянство пасажирів лайнера наразі не встановлене

В авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули більше 100 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що громадянство тих, хто знаходився на борту, не встановлено. Екіпаж був іноземним, але подробиць поки що немає. Ймовірно, вони були з Мексики.

MORE: Eyewitness video shows the aftermath of a passenger jet carrying 104 passengers crashing shortly after takeoff in Cuba. So far, three survivors have been found among the wreckage. https://t.co/IAUjBl6fUe pic.twitter.com/CbIT0sXdII