В авіакатастрофі на Кубі загинули понад 100 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Newsday Пошукова операція на місці авіакатастрофи

Громадянство пасажирів лайнера наразі не встановлене

В авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули більше 100 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що громадянство тих, хто знаходився на борту, не встановлено. Екіпаж був іноземним, але подробиць поки що немає. Ймовірно, вони були з Мексики.

MORE: Eyewitness video shows the aftermath of a passenger jet carrying 104 passengers crashing shortly after takeoff in Cuba. So far, three survivors have been found among the wreckage. https://t.co/IAUjBl6fUe pic.twitter.com/CbIT0sXdII — ABC News (@ABC) 18 травня 2018 р.

Водночас, пожежа внаслідок аварії була ліквідована. Карлос Альберто Мартінес, директор лікарні Калікст Гарсія в Гавані, повідомив, що після авіакатастрофи чотири людини були доставлені в клініку.

Проте, одна людина померла, а решта троє були у важкому стані.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.

Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.