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Зроблений із уламків зброї РФ. Королева Нідерландів передала чеській церкві символічний дзвін

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зроблений із уламків зброї РФ. Королева Нідерландів передала чеській церкві символічний дзвін
Подарунок королеви встановлять у дзвіниці церкви Святого Спасителя в Празі
фото: AP Photo/Petr David Josek

«Дзвін Свободи» створила нідерландська королівська ливарня дзвонів Royal Eijsbouts

Королева Нідерландів Максима 5 червня передала церкві в Чехії дзвін, частково виготовлений зі зброї російської армії. Це знак підтримки України. Як передає «Главком», про це повідомляє Associated Press.

«Дзвін Свободи» створила нідерландська королівська ливарня дзвонів Royal Eijsbouts. Для цього майстри використали уламки артилерійських снарядів та іншої зброї, якою Кремль атакував українські міста.

«Цей дзвін дуже символічний, для нас це особливий проєкт. Перетворити матеріал, створений для насильства, на щось мирне – гарна ідея», – розповів власник ливарні Юст Ейсбаутс мовнику Czech public radio.

Подарунок королеви встановлять у дзвіниці церкви Святого Спасителя в Празі на місці одного з автентичних дзвонів, встановленого ще під час зведення храму. Під час Першої світової війни його вилучила австро-угорська армія та переплавила на зброю.

Нагадаємо, Нідерланди оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на суму €400 млн, який вперше включатиме значну кількість засобів для водних операцій. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про це перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WNL.

За словами міністра Брекельманса, новий пакет допомоги передбачає передачу Україні понад 100 патрульних катерів та інших суден, а також більше як 50 морських безпілотників. Ці матеріали призначені для захисту акваторії Чорного моря та стратегічно важливих річок, зокрема Дніпра.

Також останні винищувачі F-16, які Нідерланди передають Україні, вже залишили територію країни. Сьогодні літаки вилетіли з авіабази Волкель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

«Це ностальгічний момент, тому що F-16 були такими центральними для наших військово-повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг придумати кращого місця, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас», – наголосив міністр оборони Рубен Брекельманс. Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі.

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Теги: Нідерланди уламки ракет

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Зроблений із уламків зброї РФ. Королева Нідерландів передала чеській церкві символічний дзвін
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