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У яких країнах Європи найпростіше відкрити і вести бізнес: перелік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У яких країнах Європи найпростіше відкрити і вести бізнес: перелік
У деяких країнах Європи відкриття бізнесу займає лише декілька годин
фото із відкритих джерел

Відразу п'ять країн Європи дають низку бонусів під час відкриття бізнесу

Ескалація торгової напруженості між ЄС та США, а також ЄС та Китаєм призвела до зростання ділової, економічної та фінансової нестабільності за останні кілька місяців. Тому вибір європейської країни для створення нового бізнесу може здатися особливо складним завданням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

«Висока інфляція і відносно високі відсоткові ставки також сприяли зростанню невизначеності, а криза вартості життя, що спостерігається в деяких частинах Європи, призвела до скорочення стартового капіталу. Однак для засновників є й позитивна сторона: ЄС приділяє більше уваги розвитку внутрішнього виробництва товарів та послуг, намагаючись зменшити залежність від іноземних держав», – йдеться у матеріалі.

За даними Європейської комісії, в 2025 році в ЄС налічуватиметься близько 35 тис. стартапів-початківців. Euronews проаналізувало в яких країнах Європи засновникам буде легше створити свій бізнес у нинішніх економічних умовах.

Естонія

Естонія є однією з найбільш гостинних країн ЄС для іноземних засновників, пропонуючи дуже сприятливу для бізнесу правову та економічну базу, а також високий рівень цифровізації.

Програма електронного резидентства дозволяє нерезидентам реєструвати свої компанії в режимі онлайн та забезпечувати свої ділові потреби у цифровому форматі. Вона також дозволяє їм користуватись деякими державними послугами Естонії з будь-якої точки світу.

Інші ділові операції, такі як подання податкових декларацій та банківські операції, також можна здійснювати онлайн.

За даними Invest in Estonia, створення компанії займає 15 хвилин, при цьому 98% підприємств реєструються онлайн. Податкова система країни заохочує реінвестиції, і, навіть, не стягує податку на нерозподілений прибуток. Крім того, в Естонії є відносно низький рівень бюрократії, що ще більше спрощує створення бізнесу. 

Ірландія

Республіка Ірландія – ще один популярний вибір для відкриття бізнесу в Європі, оскільки це країна з високим рівнем доходу та дуже розвиненою цифровою економікою. За даними 1Office, використання смартфонів досягло 90%, а доступ до інтернету в домашніх господарствах становить 92%, що створює хорошу основу для бізнесу з технологічними та цифровими продуктами.

Щорічно Enterprise Ireland інвестує приблизно 200 стартапів, що робить країну дуже привабливою для підприємців у всьому світі.

Ірландія – член Європейського союзу, ОЕСР та єврозони, а також використовує євро та має англійську мову як один з основних, що є дуже привабливим фактором для європейських підприємців.

Крім того, тут одна з найнижчих у світі ставок корпоративного податку – 12,5%, а договір про уникнення подвійного оподаткування укладено вже із 72 країнами.

Болгарія

Болгарія є одним із найпопулярніших центрів нового бізнесу у Східній Європі завдяки відносно низькій бюрократії, пов'язаній зі створенням компанії, що займає лише кілька тижнів. 

Іноземні компанії не мають законодавчих обмежень на купівлю землі в країні та повинні оплачувати лише операційні витрати після реєстрації. Підприємці з ЄС також можуть скористатися нижчою вартістю робочої сили, висококваліфікованим та багатомовним персоналом та відносно низькою вартістю життя, маючи доступ до єдиного європейського ринку завдяки тому, що Болгарія є частиною ЄС.

«Болгарія також дозволяє реєструвати компанії дистанційно. Однак у країні, як і раніше, існує проблема корупції, що необхідно враховувати при виборі типу бізнесу та його розташування», – йдеться у статті.

Нідерланди

Нідерланди є п'ятою за величиною економікою в Європейському союзі з ВВП 918,7 млрд. євро, що становить близько 5,96% економіки ЄС. Голландський уряд надає безліч схем підтримки бізнесу та податкових пільг для нових підприємств.

Стимули включають допомогу для підприємців, а також 30-відсоткову пільгу. Це дозволяє роботодавцям виплачувати 30% зарплати іноземним співробітникам без вирахування податків. Крім того, уряд підтримує дослідження та розробки, а також інновації, відшкодовуючи різні витрати компаніям, які проводять наукові дослідження або розробляють нові інноваційні продукти. Нідерланди особливо сприятливі для підприємців із технологічно просунутими компаніями, такими як робототехніка та штучний інтелект, а також роздрібна торгівля.

Данія

Зареєструвати компанію в Данії відносно просто, причому зробити це можна онлайн. Процес проходить швидко, іноді може тривати лише кілька годин. Данія також пропонує стабільну економіку, висококваліфіковану робочу силу та розвинену інфраструктуру. Ринок праці є гнучким, з низькими витратами на наймання персоналу. Крім того, у Данії діє приваблива ставка корпоративного податку, яка для більшості організацій становить 22%.

Нагадаємо, Європа втрачає привабливість для ведення бізнесу.  Причинами такої ситуації називають високі ціни на електроенергію та бюрократичні бар'єри.У доповіді зазначили, що з 2008 по 2021 рік майже третина створених у Європі стартапів перемістила свої офіси до інших країн світу, зокрема до США. Крім того, за даними експертів, продуктивність праці в ЄС нижча, ніж у Сполучених Штатах.

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Теги: Естонія економіка Болгарія Ірландія Данія Нідерланди бізнес Європа

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