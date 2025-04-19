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Конгресмен-республіканець побував на позиціях ЗСУ та підписав снаряд для Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Конгресмен-республіканець побував на позиціях ЗСУ та підписав снаряд для Путіна
Конгресмен поспілкувався на фронті з українськими військовими
фото: скріншот із відео

Браян Фіцпатрік побував на фронті біля кордону з Росією та поспілкувався з українськими військовими

Американський конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік відвідав українських військових на фронті. Там він підписав снаряд для російського диктатора Володимира Путіна. Як інформує «Главком», про це Браян Фіцпатрік повідомив у своїх соцмережах.

За словами Браяна Фіцпатріка, він побував на фронті біля кордону з Росією. Як розповів конгресмен, раніше ця територія була лісом, який повністю спалили росіяни. Також Браян Фіцпатрік підписав снаряд для російського диктатора Путіна. На опублікованих кадрах видно напис: «Для Путіна. Мир через силу».

«Для мене було великою честю передати дуже «особисте» послання Володимиру Путіну з передової лінії фронту біля російського кордону... Єдині дозволені деталі, якими можна поділитися – це те, що «послання було доставлено в ціль», – сказав Браян Фіцпатрік.

Конгресмен також повідомив, що поспілкувався на фронті з українськими військовими – чоловіками та жінками. На думку республіканця, всі вони борються за демократію та свободу.

«Тут чудовий бойовий дух, боротьба за демократію і свободу. Ми, американці, повинні підтримати їх... Я закликаю своїх колег по Конгресу приїхати сюди, не тільки їхати до Києва. Приїдьте на фронт та проведіть час з цими чоловіками та жінками [...] Американці люблять незалежність, українці також люблять незалежність та б'ються за неї», – сказав американський конгресмен.

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Теги: США українці фронт

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