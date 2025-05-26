Знято обмеження на далекобійну зброю, відправлено F-16 для України. Головне за 26 травня

Мерц заявив, що відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії

Нікушор Дан склав присягу президента Румунії. Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на далекобійне озброєння для України. Нідерланди відправили останню партію F-16 Україні.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 26 травня, аби ви були в курсі подій.

Нідерланди відправили останню партію F-16 Україні

Останні винищувачі F-16, які Нідерланди передають Україні, вже залишили територію країни. Сьогодні літаки вилетіли з авіабази Волкель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

«Це ностальгічний момент, тому що F-16 були такими центральними для наших військово-повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг придумати кращого місця, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас», – наголосив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі.

Міністр оборони додав: «У найкоротші терміни Повітряним силам України довелося здійснити спільний перехід на F-16. На це потрібні роки в мирний час. Тепер це було зроблено в рекордно короткі терміни. Чудовий виступ українських пілотів та техніків».

Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на далекобійне озброєння для України

Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького канцлера Фрідріха Мерца, якого цитує CGTN Europe.

За словами Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Як пише Clash Report, німецький канцлер також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Нікушор Дан склав присягу президента Румунії

Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HotNews.ro.

Політик присягнув, поклавши руку на Біблію та Конституцію. «Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог!», – пообіцяв Дан.

«Суспільство показало, що воно живе і сильне. Румунська держава потребує фундаментальних змін в рамках верховенства права. Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства», – сказав він.

Новий президент представив назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.

«Це пріоритети на найближчі роки. Румунія має в Румунії, в діаспорі, в Республіці Молдова та на територіях навколо Румунії працьовитих, чесних, здорових людей, має ремісників, професіоналів та ділових людей, які добре себе зарекомендували. Ми повинні разом сконцентрувати всі ці сили для спільного блага і для тієї Румунії, про яку ми всі мріємо, і разом з цими ресурсами ми не можемо не досягти успіху», – додав Дан.

Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич

Сьогодні, 26 травня, на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича», – йдеться у повідомленні.

Гнаткевич мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня фото з відкритих джерел

Юрій Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за «антирадянську агітацію» – за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. Упродовж своєї парламентської діяльності опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

«Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України. Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким», – йдеться у повідомленні Ради.

Гнаткевич був народним депутатом України трьох скликань фото: Вікіпедія

Член Національної Спілки журналістів України Євген Букет зауважив, що Гнаткевич важко хворів. Він зауважив, що прощання з Юрієм Гнаткевичем відбудеться завтра 27 травня о 14:00 в залі біля Крематорію Байкового цвинтаря.

Що відомо про Юрія Гнаткевича?

Юрій Гнаткевич народився 4 квітня 1940, село Добривода, Радивилівський район, Рівненська область. У 1963 році закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов за фахом викладач німецької мови. Захистив кандидатську дисертацію «Методична типологія пасивної лексики (на матеріалі німецької мови)» під час роботи в (Київському педагогічному інституті іноземних мов, 1971 р.).

У 1956 Гнаткевич вступив до Київського інституту іноземних мов та був відрахований. 19 травня 1958 року його умовно засудили «за антирадянську агітацію» (реабілітований 1994 року).

Прощання з Юрієм Гнаткевичем відбудеться 27 травня о 14:00 в залі біля Крематорію Байкового цвинтаря фото: svoboda-news.com

Протягом п'яти років працював на Корчуватському цегельному заводі. Закінчивши заочно інститут, працював викладачем німецької мови в Київському інженерно-будівельному інституті, Київському військовому училищі зв'язку.

У 1972-1990 роках – завідувач кафедри німецької мови Київського політехнічного інституту. Згодом Гнаткевич був народним депутатом України першого скликання з травня 1990 до травня 1994. Заступник голови Комісії з питань народної освіти і науки, входив до Народної Ради.

Гнаткевич був умовно засуджений «за антирадянську агітацію» фото: rada.gov.ua

Також був народним депутатом України п'ятого скликання з 17 жовтня 2006 до червня 2007 від «Блоку Юлії Тимошенко», № 135 в списку. На час виборів: пенсіонер. Безпартійний член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з 17 жовтня 2006). Голова підкомітету з питань етнополітики та упередження національних конфліктів Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 13 грудня 2006). 12 червня 2007 року достроково припинив свої повноваження під час масового складення мандатів депутатами-опозиціонерами з метою проведення позачергових виборів до Верховної ради

Зокрема, був народним депутат України шостого скликання з 23 листопада 2007 від «Блоку Юлії Тимошенко», № 110 в списку. На час виборів: пенсіонер, член партії ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з 23 листопада 2007). Голова підкомітету з питань жертв політичних репресій, етнополітики, упередження національних конфліктів, біженців, міграції та у зв'язках з українцями, які проживають за кордоном Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 26 грудня 2007).

Нагороди:

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (серпень 1997 рік).

Орден Архістратига Михаїла (квітень 1995 рік).

Орден Рівноапостольного князя Володимира (квітень 2010 рік).

Заступник голови Федерації профспілок отримав чотири роки позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд визнав винними заступника голови Федерації профспілок України та його спільника у закінченому замаху на надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Їм призначили покарання – по чотири роки позбавлення волі кожному з конфіскацією половини всього майна. Також застосовано спеціальну конфіскацію хабаря – $150 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Медіа зауважують, що йдеться про Володимира Саєнка. За даними слідства, він намагався дати хабар суддям Київського апеляційного суду.

Прокурори довели, що заступник голови Федерації профспілок України, який є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи під вартою, вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду для прийняття ними рішення про зміну йому запобіжного заходу на більш м’який. Для цього він через довірену особу намагався передати суддям $150 тис. за скасування ними ухвали про продовження строку тримання під вартою та зміну йому запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Під час обшуку авто, у якому перевозились кошти, правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди.

Працівники апарату Вищого антикорупційного суду виявили вдома пристрої для стеження

У помешканнях працівників апарату Вищого антикорупційного суду було виявлено обладнання таємного аудіо- та відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

«Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду. Наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження», – зазначає пресслужба суду.

Вищий антикорупційний суд нагадав, що втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб передбачає кримінальну відповідальність. Суд також не надав додаткових подробиць щодо обставин події.