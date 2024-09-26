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Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Україні могли передати снаряди з білим фосфором
фото з відкритих джерел

Чиновники в Пентагоні рекомендують Білому дому надати більше озброєння для України

Раніше високопоставлені чиновники із Пентагону пропонували американському президенту Джо Байдену передати українським захисникам снаряди із зарядом білого фосфору, одна не для атак по росіянах та їх техніці, а для створення димових завіс та освітлення ділянок фронту у нічний час. Про це повідомляє видання NBC.

За задумом Пентагона, такі «фосфорні» снаряди українські війська могли б застосовувати під час воєнних дій на фронті. Але не для ураження ворожих сил та засобів.

Американські ЗМІ пояснили, що Пентагон рекомендував Білому дому передати значну кількість фосфорних боєприпасів, однак чиновники США не хотіли, щоб ЗСУ завдавали ударів цими снарядами по позиціях РФ на фронті.

Троє американських чиновників розповіли NBC, що влада США «кілька разів» відхиляла ідею Міноборони щодо надання України боєприпасів із білим фосфором.

Як зазначають аналітики, білий фосфор є дуже небезпечною речовиною, яка загоряється при взаємодії із киснем. Фосфор горить із надзвичайно високою температурою та прилипає до одягу та інших предметів. Загасити таке полум’я вкрай важко.

Крім того, хімічні речовини в димі також можуть завдати шкоди легеням і очам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки оголосять про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $375 млн у середу, 25 вересня. 

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки 26 вересня можуть оголосити про новий пакет фінансової допомоги для України на суму понад $8 млрд. 

До слова, лідери республіканців у комітетах з питань національної безпеки Палати представників Конгресу США в середу зажадали від адміністрації президента-демократа Джо Байдена оприлюднити незасекречену версію своєї доповіді про стратегію щодо війни в Україні. 

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Теги: Міноборони Пентагон озброєння влада Україна США війна

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