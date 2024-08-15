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На аеродромі «Курськ» зафіксовано велике скупчення гелікоптерів (фото)

Інна Никифорова
glavcom.ua
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На аеродромі «Курськ» зафіксовано велике скупчення гелікоптерів (фото)
Росія накопичує гелікоптери на аеродромі Курськ
фото з відкритих джерел

Значне скупчення військових гелікоптерів було помічено на аеродромі «Курськ». Таким чином Кремль реагує на операцію українських сил у Курській області

Росія накопичує гелікоптери поблизу Курська, це було помічено на опублікованих Sky News супутникових знімках.

На фотознімках зі спутників видно, що кількість російських гелікоптерів за останній місяць значно збільшилась.

Супутникові фото аеродрому Курськ
Супутникові фото аеродрому Курськ
фото: Sky News

На супутникових знімках помічено, що 22 липня на злітно-посадковому майданчику розміщено лише два гелікоптери та п’ять винищувачів, а вже 14 серпня зафіксовано чотирнадцять гелікоптерів та чотири винищувачі.

Супутникові знімки аеродрому Курськ
Супутникові знімки аеродрому Курськ
фото: Sky News

Таке збільшення повітряної військової техніки пов’язують з просуванням українських військ на Курщині.

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Теги: війна військові гелікоптер

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