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Російські найманці повертаються з Буркіна-Фасо, щоб захищати Курщину – Le Monde

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російські найманці повертаються з Буркіна-Фасо, щоб захищати Курщину – Le Monde
Російські найманці прибули до африканської країни у травні
фото з відкритих джерел

Командир російських найманців Віктор Єрмолаєв підтвердив факт відходу підрозділу «Ведмеді»

Військовослужбовці російської приватної компанії «Ведмеді», пов’язаною з Міністерством оборони РФ, залишають Буркіна-Фасо через наступ Збройних сил України в Курській області. Про це пише Le Monde.

Російські найманці прибули до африканської країни у травні. Там вони забезпечували охорону місцевої хунти, зокрема її очільника Ібрагіма Траоре.

Командир російських найманців Віктор Єрмолаєв у коментарі Le Monde підтвердив факт відходу його підрозділу.

«Коли ворог приходить на російську територію, всі російські солдати забувають про внутрішні проблеми і об'єднуються проти спільного ворога», – каже він.

Зазначимо після загибелі Євгена Пригожина Міноборони Росії взяло під контроль діяльність ПВК «Вагнер» в Африці. Одним із найбільш активних підрозділів є бригада «Ведмеді».

Бригада «Ведмеді» була створена в березні 2023 року на території окупованого Криму. Вона об'єднує добровольців з-поміж російських солдатів, розділених на різні підрозділи, які беруть активну участь у бойових діях в Україні у співпраці з регулярною армією. У травні 2023 року вона була визнана 81-ю спеціалізованою добровольчою бригадою.

Нагадаємо, за рік після смерті ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина чисельність ПВК «Вагнер» скоротилася вдесятеро. Залишки перебувають у Білорусі та в Африці.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

До слова, Міністерство оборони РФ дедалі більше централізує командування та забирає собі контроль над нерегулярними силами. Імовірно, такі дії полегшать використання найманців у наступальних операціях.

Теги: росія Міноборони РФ ПВК «Вагнер» війна Курщина

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