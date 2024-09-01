На фронті загинула військова, яка втратила чоловіка під Бахмутом. Згадаймо Наталю Кузнєцову

Наталя Кузнєцова мріяла мати велику родину і щою її діти і внуки не знали, що таке війна

Наталя Кузнєцова була військовослужбовицею 67-ї окремої механізованої бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталю Кузнєцову.

У середу, 28 серпня, стало відомо про трагічну смерть військовослужбовиці та активістки Наталі Кузнєцової з позивним Іранка. Про це повідомила пресслужба «Правого сектору».

Наталія народилась 11 грудня 1992 року у місті Олександрія на Кіровоградщині. Тривалий час жила у Чернігові, звідки родом був її чоловік Віктор Панаск, один з командирів Всеукраїнської організації «Тризуб» ім. Степана Бандери, з яким вона познайомилась під час Майдану. Очолювала Чернігівський осередок «Правого сектора».

Наталя Кузнєцова була очільницею Чернігівської обласної організації «Правого сектора» фото: Правий сектор, Facebook

«Відносини з її чоловіком, Віктором Панаском з позивним Іранець, вони почали саме на Майдані. Вона за ним перевелася в Чернігів навчатися. І в Чернігові вона була активісткою, багатьом людям допомагала. Як партійна організація – проводили різноманітні навчання, підтримували матерів загиблих бійців. Це людина з великим серцем, з великої літери. Я дуже рідко бачила, коли їй десь тяжко, поганий настрій. Вона завжди була на позитиві. І оці її – «Катюш, все буде добре, не переживай». І до цього моменту, мені оці фрази, вони просто стоять у голові», – розповідає подруга Наталі Кузнєцової Катерина Кулініч.

До Майдану Наталя навчалась у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. За її словами, була відрахована за участь у революції, тому завершила вчитися на юриста у ЧНТУ. За іншою версією – перевелася вчитися до Чернігова, бо там жив її коханий Іранець. Здобувши вищу освіту, працювала в юридичній компанії SkyLawyers.

За словами Кулініч, з перших днів повномасштабного вторгнення Іранка доєдналася до самоорганізації «Правого сектору».

«У них був загальний збір ще за тиждень до початку повномасштабного. Всі були на місцях. Спочатку як добровольці, а потім, ближче до літа, «Правий сектор» перевели до Збройних сил України», – каже Катерина Кулініч.

У травні 2022 року Наталя пішла служити у третій окремий механізований батальйон 67-ї ОМБр. 14 березня 2023 року була нагороджена орденом «За мужність» III ступеня.

«Відзнаки, нагороди і визнання добровольців на державному рівні це важливо. Але найбільшою нагородою особисто для мене – це буде національна свідомість українців. Які будуть пам’ятати і шанувати бійців при житті і посмертно. Які продовжать шлях боротьби за незалежність», – написала тоді Наталя у соцмережі.

Нагорода Наталі Кухнэцової фото: Наталя Кузнєцова, Facebook

Після загибелі «Іранця» близькі просили її залишити військову службу (мала на це право як член родини загиблого), але Наталія відмовилась. Сказала, що не може лишити справу, яку він почав.

В інтерв'ю виданню «Челайн» у 2018 році Іранка розповідала, що сенс її життя – «у здоровій, квітучій, самостійній Україні». «Хочу мати велику родину. Щоб мої діти і внуки не знали, що таке війна. Хочу на старості літ (якщо доживу) сісти в плетене крісло-качалку і розуміти, що вся моя боротьба за країну була не марною».

Як повідомила військовослужбовиця Олена Білозерська, Наталія Кузнєцова загинула 26 серпня 2024 р. За словами її подруги Катерини Кулініч, від вогнепального поранення в ділянку скроні. Сталося це у селі Приморське на Одещині. Офіційних коментарів про обставини загибелі наразі немає.

Наталія Кузнєцова загинула 26 серпня 2024 року Малюнок Олени Білозерської

«Від перших днів повномасштабного вторгнення – у строю Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», військовослужбовець 67 ОМБр ЗСУ. Наталя – приклад жіночності, витривалості, внутрішнього спокою і разом з тим активної діяльності задля України. Найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам. Молимось за спасіння душі Наталі», – додали у «Правому секторі».

«Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі», – написав у мережі командир Добровольчого розвідувального батальйону «Сонечко» ГУР МОУ Руслан Каганець, який нагадав, що 6 травня 2023 року під Бахмутом загинув чоловік Наталі Кузнєцової.

Наталя Кузнєцова з позивним Іранка була військовослужбовицею 67-ї окремої механізованої бригади фото: Наталя Кузнєцова, Facebook

Попрощалися з Наталею Кузнєцової 29 серпня на Майдані Незалежності у Києві.

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