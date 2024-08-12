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В Івано-Франківській області підлітки підпалювали авто ЗСУ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Івано-Франківській області підлітки підпалювали авто ЗСУ (фото)
Під прицілом молодиків були військові джипи та пікапи, які проходили техобслуговування на Прикарпатті для виконання бойових завдань на передовій
фото: пресслужба СБУ

Після виявлення трьох потенційних цілей, зловмисники сфотографували їх та відправили на «погодження» замовнику

Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Івано-Франківській області.

Як з'ясували правоохоронці, «під прицілом» молодиків були військові джипи та пікапи, які проходили техобслуговування на Прикарпатті для виконання бойових завдань на передовій.

Упродовж липня зловмисники підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині. Правоохоронці затримали молодиків на спробі підпалити ще два авто за раз.

В Івано-Франківській області підлітки підпалювали авто ЗСУ (фото) фото 1

За інформацією СБУ, до вчинення злочинів причетні двоє мешканців Долинської територіальної громади Калуського району.

Зокрема, 15 річний місцевий житель, який шукав «легких грошей» в Telegram-каналах, натрапив на оголошення з пропозицією «роботи» . Після цього в чаті йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.

«Замовника» цікавили підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на ключових лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил. Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відеопідтвердження вчинення злочину.

В Івано-Франківській області підлітки підпалювали авто ЗСУ (фото) фото 2

З трьох видів об’єктів, що цікавили замовника, юнак обрав виявити та підпалити службові авто ЗСУ. Для цього він залучив свого 18-річного родича. Разом вони об’їжджали на велосипедах територію району, де відстежували позашляховики українських військ.

Після виявлення трьох потенційних цілей, зловмисники сфотографували їх та відправили на «погодження» замовнику. За його вказівкою молодики виготовили легкозаймисту суміш, облили військові авто та підпалили.

Одночасно вони знімали загоряння на камеру мобільного телефону для «звіту» . Втім, за спалені авто замовник все одно платив вдвічі менше від обіцяного.

Правоохоронці зірвали подальші плани «заробітку» завдяки затриманню обох зловмисників «по гарячих слідах».

В Івано-Франківській області підлітки підпалювали авто ЗСУ (фото) фото 3

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та одяг із доказами підривної діяльності. Також у них вилучено травматичну зброю, перероблену зі стартового пістолета.

Раніше повідомлялося, у Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових.

Нагадаємо, у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.  

Читайте також: У Києві 16-річний підліток підпалював машини військових 
Теги: ЗСУ Івано-Франківщина автомобіль СБУ

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