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Глави розвідок США і Британії пояснили, як Курська операція вплинула на російські еліти

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Глави розвідок США і Британії пояснили, як Курська операція вплинула на російські еліти
Курська операція – це був «типово зухвалий і сміливий крок з боку українців
фото з відкритих джерел

Курська операція була «значним тактичним досягненням», яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії

Керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція українських Збройних сил в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти. З відповідною заявою вони виступили на заході, організованому Financial Times.

Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була «значним тактичним досягненням», яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

«Це викликало питання... ...у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе», – сказав він.

Своєю чергою глава британської Mi-6 Мур сказав, що це був «типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри».

Нагадаємо, завдяки наступу ЗСУ у Курській області українські сили зможуть стримати наступ Росії на Донбасі до своїх нехай і невеликих успіхів та утримати при цьому захоплену російську територію «зі стійким військовим зобов'язанням».

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

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Теги: розвідка ЦРУ Курщина Олександр Сирський наступ

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