Окупанти вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: є постраждалі

Російські окупанти поранили п'ятьох людей

Російські загарбники вранці атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Про це заявив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.

Голова ОВА закликав не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до відбою.

Варто зазначити, що моніторингові пабліки зафіксували черговий зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-22м3. Також відомо про пуски ракет.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.