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Курський прорив не змусив Росію перекидати війська з Донбасу – Bloomberg

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Курський прорив не змусив Росію перекидати війська з Донбасу – Bloomberg
Російська Федерація вирішила не відводити війська з Донецької області
фото з відкритих джерел

Це рішення було прийнято навіть попри вдалий наступ бійців ЗСУ в Курській області

Росія вирішила не перекидати війська з лінії фронту на Донбасі, незважаючи на успішний наступ Збройних Сил України в Курській області. Про це повідомляє  Bloomberg.

За даними анонімного джерела видання, російське військове командування відмовилося від передислокації сил, щоб допомогти відбити український наступ у районі Курська. Bloomberg зазначає, що операція ЗСУ в Курській області застала Кремль зненацька.

Видання також підкреслює, що хоча деякі російські сили були відведені з України після вторгнення в Курську область, малоймовірно, що це були війська з передової.

Раніше повідомлялося, що жителі російської Курської області масово не евакуюються на тимчасово окуповані території Запорізької області. Проте є поодинокі випадки переселення.

До слова, влада Курської області Росії оголосила обов'язкову евакуацію всього прикордонного з Україною Глушківського району через ускладнення безпекової ситуації.

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Теги: Курщина

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