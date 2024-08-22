Курський прорив не змусив Росію перекидати війська з Донбасу – Bloomberg

Російська Федерація вирішила не відводити війська з Донецької області

Це рішення було прийнято навіть попри вдалий наступ бійців ЗСУ в Курській області

Росія вирішила не перекидати війська з лінії фронту на Донбасі, незважаючи на успішний наступ Збройних Сил України в Курській області. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними анонімного джерела видання, російське військове командування відмовилося від передислокації сил, щоб допомогти відбити український наступ у районі Курська. Bloomberg зазначає, що операція ЗСУ в Курській області застала Кремль зненацька.

Видання також підкреслює, що хоча деякі російські сили були відведені з України після вторгнення в Курську область, малоймовірно, що це були війська з передової.

Раніше повідомлялося, що жителі російської Курської області масово не евакуюються на тимчасово окуповані території Запорізької області. Проте є поодинокі випадки переселення.

До слова, влада Курської області Росії оголосила обов'язкову евакуацію всього прикордонного з Україною Глушківського району через ускладнення безпекової ситуації.