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З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів
На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі
фото: Радіо Свобода

Знімки підтверджують, що літаки під час удару дронів не постраждали

Після удару безпілотників на аеродромі Міллерово у Ростовській області пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливно мастильних матеріалів. Про це свідчать супутникові знімки, передає «Радіо Свобода».

На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі.

Як випливає з даних сервісу Wikimapia, пожежі були на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, на відкритій місцевості, і там, де був один зі складів паливно-мастильних матеріалів.

Водночас знімки підтверджують заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. 

Читайте також: РФ поскаржилася на масовану атаку безпілотників на Ростовську область
Теги: вибух росія безпілотник аеродром дрон

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