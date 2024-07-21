З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів

На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі

Знімки підтверджують, що літаки під час удару дронів не постраждали

Після удару безпілотників на аеродромі Міллерово у Ростовській області пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливно мастильних матеріалів. Про це свідчать супутникові знімки, передає «Радіо Свобода».

На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі.

Як випливає з даних сервісу Wikimapia, пожежі були на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, на відкритій місцевості, і там, де був один зі складів паливно-мастильних матеріалів.

Водночас знімки підтверджують заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.