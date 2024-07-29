Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Письменниця вважає, що українських науковців лише патріотизм стримує від того, аби не «відв'язуватися від української академії»

«Чим займається український вчитель або студент за кордоном – не питання української держави. Вона не питає, чи він студент, чи він бомжує», – стверджує Винницький

Заступник міністра освіти, філософ Михайло Винницький порівняв українських науковців та студентів у Польщі з бомжами, про що повідомив доктор гуманітарних наук з лінгвістики, доцент кафедри мовознавства Інституту славістики ім. Польської академії наук Павло Левчук у Facebook. Телеграм-канал ГО «Червоний губер» опублікував відео наради за участі Винницького.

«Чим займається український вчитель або студент за кордоном – не питання української держави. Вона не питає, чи він студент, чи він бомжує», – стверджує Винницький.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук, ніяковіючи за колегу перед іншими учасниками наради, намагалася стримати репліки посадовця.

«Пане, Михайле, ну що це ви таке говорите?», – намагалася зупинити Вінницького під час наради Верещук.

Українська письменниця, правозахисниця та громадська активістка Анастасія Мельниченко відреагувала на заяву заступника міністра освіти Михайла Винницького, який назвав студентів, вчителів та науковців, які працюють за кордоном, «бомжами».

У той час, пише активістка, коли Росія посилює свою присутність у західній академії, аби штовхати свої наративи та «русскій мір», українським науковцям за кордоном знову плюнули в обличчя.

Мельниченко наголосила, що зараз західні університети створили унікальну можливість для українців, аби приєднатися до них, дали оплату праці, доступ до бібліотек.

За словами активістки, українські науковці за кордоном публікують статті, пишуть монографії, займаюся наукою і приносять стандарт західної академії в Україну.

«Але для МОН ми «бомжі», і «не науковці». І МОН в особі Винницьконо всіляко демонструє, що ми державі Україна не потрібні», – додає вона.

Письменниця вважає, що українських науковців, яких не поважає власна держава, лише патріотизм стримує від того, аби не «відв'язуватися від української академії».

Наступний рік Мельниченко працює в університеті Турку на позиції, створеній для українських аспірантів. Університет Турку буде оплачувати її час на проведення дослідження в Україні, дасть доступ до університетської інфраструктури. «Я працюватиму поруч з найкращою дослідницею булінгу сучасності, і тут був би момент Україні сказати: «Вау! Яка чудова нагода! Але ж ні. Фінляндії та Турку не байдуже, Прінстону не байдуже, але для України ми вже не науковці, і байдуже, «бомжі» ми чи вчимося», – з гіркотою завершує українка.

Сам Винницький вказаний інцидент не коментує. Також поки не було заяв та пояснень з цього приводу і збоку очільника МОН Оксена Лісового.

Нагадаємо, за останніми даними, 64% мігрантів з України не адаптувалися до життя в інших країнах і мають намір в підсумку повернутися додому. Проте час, коли це відбудеться, ними ще не визначено. Про це пишуть експерти Gradus Research, оприлюднюючи результати відповідного дослідження. За результатами опитування, найбільше бажання повернутися в Україну висловлюють мігранти, які віддалено працюють на український бізнес – 70%.

До слова, біженці з України вже давно перестали бути «тягарем» для Європи і, навіть, роблять внесок у її економічне благополуччя. В Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінюють додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії в 1,2% на рік, а у ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії – майже в 0,8%. Навіть у Великій Британії він коливається на рівні 0,2%. А це мільярди євро грошей на рік.