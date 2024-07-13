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Чи можливо знищити Київську ГЕС? Оцінка генерала-майора запасу СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи можливо знищити Київську ГЕС? Оцінка генерала-майора запасу СБУ
Київська ГЕС
фото з відкритих джерел

Підірвати Київську ГЕС можна виключно зсередини

Знищити дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища можна тільки, якщо в одну точку цілеспрямовано бити багатьма ракетами або підірвати зсередити. Але Росія на такі дії неспроможна. Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в етері «Київ24». 

Ягун наголосив, що підірвати Київську ГЕС можна виключно зсередини й нижче лінії води. І лише тоді вона зруйнується і будуть такі наслідки, які ми бачили в Новій Каховці після підриву Каховської ГЕС.

«Ситуація дуже проста – що Каховську дамбу, що Канівську, що Київську дамбу неможливо зруйнувати ззовні. Можливо тільки якщо в одну точку цілеспрямовано бити 20 ракетами. На це навіть Росія при всій міці неспроможна. Зруйнувати можна виключно зсередини – так, як це зробила Російська Федерація, контролюючи Каховську плотину. Тобто підірвати можна, занісши в машинну залу, яка розташована нижче рівня води, значну кількість вибухівки. Значну – це йдеться про тонни, 10 тонн точно», – пояснив генерал-майор запасу СБУ.

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в межах дезінформаційної операції «Мир», намагаючись залякати українців загрозою нових терактів. Раніше офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, ніби Україна «готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити РФ». 

Як зазначає Центр протидії дезінформації, у РФ немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева.

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Теги: Київ Київщина війна

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