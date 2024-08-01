Кремль прокоментував ідею участі РФ у Саміті миру

Пєсков заявив, що ніякого саміту за участю Росії поки що не планується

Прессекретар Путіна заявив, що Росія може розмовляти з українською владою, але не довіряє їй

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо Росія не довіряє українській владі. Про це пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що РФ нібито відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні.

Водночас прессекретар Путіна заявив, що Росія «може розмовляти» з українською владою, але «довіряти їй не може».

Говорячи щодо ідеї участі РФ у другому Саміті миру, Дмитро Пєсков зазначив, що ніякого саміту за участю Росії поки що не планується.

«Порядок денний, який влаштовував би Москву, поки що не було озвучено в контексті підготовки конференції щодо України», – додав прессекретар очільника Кремля.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.