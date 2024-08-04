У Ростовській області спалахнула масштабна пожежа в районі заводу (відео)

Над містом Азов у Ростовській області здіймається дим

Площа пожежі складає 5000 кв. м, вогонь може поширитися на склад пально-мастильних матеріалів

У Ростовській області РФ сталася пожежа у промисловій зоні в місті Азов. Загорівся склад автопокришок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними МНС Росії, спочатку сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території, далі вогонь поширився на складське приміщення.

У гасінні пожежі задіяно близько 90 осіб та 27 одиниць техніки.

Стовп диму бачать, зокрема, жителі Батайська та західної частини Ростова. Дим розтягнувся на десятки кілометрів.

«В Азові підрозділи пожежників ліквідують велике загоряння на складі автопокришок. Площа пожежі складає 5000 кв. м, є загроза поширення на сусідні об'єкти, зокрема на склад пально-мастильних матеріалів», – поінформував губернатор регіону Василь Голубєв.

Нагадаємо, що сьогодні вдень у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів.

Крім того, в ніч на 3 серпня було завдано удару по нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ. Супутникові знімки зафіксували наслідки.

Раніше супутникові знімки зафіксували наслідки удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ, завданого Силами оборони України в ніч на 3 серпня.