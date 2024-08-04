У Ростовській області спалахнула масштабна пожежа в районі заводу (відео)
Площа пожежі складає 5000 кв. м, вогонь може поширитися на склад пально-мастильних матеріалів
У Ростовській області РФ сталася пожежа у промисловій зоні в місті Азов. Загорівся склад автопокришок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За даними МНС Росії, спочатку сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території, далі вогонь поширився на складське приміщення.
У гасінні пожежі задіяно близько 90 осіб та 27 одиниць техніки.
Стовп диму бачать, зокрема, жителі Батайська та західної частини Ростова. Дим розтягнувся на десятки кілометрів.
🔥🔥🔥У місті Азов Ростовської області пожежа біля НПЗ pic.twitter.com/dh6q9OIWUg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2024
«В Азові підрозділи пожежників ліквідують велике загоряння на складі автопокришок. Площа пожежі складає 5000 кв. м, є загроза поширення на сусідні об'єкти, зокрема на склад пально-мастильних матеріалів», – поінформував губернатор регіону Василь Голубєв.
Нагадаємо, що сьогодні вдень у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів.
Крім того, в ніч на 3 серпня було завдано удару по нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ. Супутникові знімки зафіксували наслідки.
Раніше супутникові знімки зафіксували наслідки удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ, завданого Силами оборони України в ніч на 3 серпня.
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