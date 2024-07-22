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«Не спрямована проти третьої сторони». Китай прокоментував свою співпрацю з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Не спрямована проти третьої сторони». Китай прокоментував свою співпрацю з РФ
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

За словами речниці МЗС, Китай активно працює над тим, щоб забезпечити мирні переговори та політичне врегулювання війни

Китай і Росія ведуть нормальну співпрацю, яка не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна стати мішенню для зовнішнього втручання або примусу. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Журналісти поцікавилися у Мао Нін, чи може вона прокоментувати можливість американських санкцій проти китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України.

Речниця Міністерства закордонних справ заявила, що Китай, і Росія є незалежними великими країнами, а також те, що їхня співпраця «є нормальною».

За словами Мао Нін, її країна «рішуче проти» будь-яких односторонніх санкцій і вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

Також представниця МЗС додала, що позиція Китаю щодо «української кризи» була «об'єктивною та справедливою».

«Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її учасником, але активно працює над тим, щоб забезпечити мирні переговори та політичне врегулювання кризи. США мають конструктивно працювати над політичним врегулюванням кризи, а не перекладати провину на Китай та вбивати клин між Китаєм та іншими країнами», – розповіла Мао Нін.

Нагадаємо, США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки.

Як повідомлялося, після останнього пакета санкцій США стало дуже важко або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію, навіть з використанням юаня.

До слова, протягом 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Теги: війна Китай росія МЗС санкції

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