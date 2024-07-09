Старт саміту НАТО та завершення рятувальних робіт в «Охматдиті». Головне за 9 липня

Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні триватиме з 9 до 11 липня

Саміт НАТО, рятувальні роботи в «Охматдиті» завершено, Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії. «Главком» склав добірку новин 9 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Саміт НАТО

Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні триватиме з 9 до 11 липня. Для України він може стати надзвичайно важливим як у політичній, так і практичній складовій. Зокрема, Україна може отримати нову серйозну допомогу від Альянсу, а також окремо від країн-членів НАТО.

У заході візьмуть участь не лише країни-члени Альянсу, але й делегації з інших країн. Зокрема, до Вашингтону прибув президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що серед ключових питань на саміті: збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Уряд звільнив з посади заступника міністра юстиції Орлова

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Орлова.

Зокрема, Орлова було призначено на посаду ще 1 липня 2020 року. Як повідомлялося, у міністерстві Сергій Орлов відповідав за цифровізацію та мав впроваджувати е-послуги, оптимізувати інформаційні системи та державні реєстри тощо.

Рятувальні роботи в «Охматдиті» завершено

В Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

Внаслідок атаки РФ на цій локації двоє осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.

Справа Гринкевича направлена до суду

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який намагався дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, постане перед судом. Повідомляється, що до суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував $500 тис. одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Гроші призначались за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування.

Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії

Процес інтеграції Грузії до Європейського Союзу призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський.

За словами дипломата, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

Зокрема, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти - 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.