Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знизився: що сталося

Якщо рівень води продовжить знижуватися, то відкачування води зі ставка стане проблематичним

Гендиректор МАГАТЕ сказав, що наявність води у ставку-охолоджувачі важлива для ядерної безпеки ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) продовжує знижуватися через спеку. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що попри те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, наявність цієї води важлива для ядерної безпеки ЗАЕС.

«Протягом останніх тижнів експерти МАГАТЕ на станції спостерігали постійне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі станції. Якщо ця тенденція збережеться, персонал ЗАЕС підтвердив, що незабаром відкачування води зі ставка стане проблематичним. Підтримання рівня води у водоймі ускладнюється спекотною літньою погодою», – зауважив Гроссі.

Нагадаємо, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії фіксували вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС протягом останнього тижня.

Раніше через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

До слова, ініційовану Україною резолюцію «Безпека та захист ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС» схвалила Генеральна Асамблея ООН.