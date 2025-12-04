У Росії вперше за п’ять років обвалилися інвестиції

За підсумками дев'яти місяців інвестиції поки в плюсі, але всього на 0,5%

Високі процентні ставки і гальмування економіки призвели до першого за п'ять років падіння інвестицій у РФ. У III кварталі вони скоротилися на 3,1%. Останній раз таке було в III кварталі 2020 року, коли падіння інвестицій склало 5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За підсумками дев'яти місяців інвестиції поки в плюсі, але всього на 0,5%. Мінекономрозвитку в кінці вересня прогнозувало, що за підсумками року вони зростуть на 1,7%, а в наступному скоротяться на 0,5%. Але падіння почалося раніше.

Мінекономрозвитку пояснює падіння інвестицій їх бурхливим зростанням у попередні роки. У 2024 році вони збільшилися на 7,4%, а накопичений за 2021-2024 рр. приріст склав 36,6%. Втім, якість цих інвестицій була вкрай низькою.

Зараз практично ніщо не сприяє зростанню вкладень в основний капітал. Головне джерело інвестицій – власні кошти компаній, але їхні прибутки падають: у січні-вересні вони були на 7,7% менше, ніж роком раніше, а з урахуванням інфляції реальний спад становить майже 15%.

«Різке гальмування економіки через тривалий період високих ставок у поєднанні з нездійсненими надіями на закінчення війни створили новий бар'єр для інвестицій – повну невизначеність економічної ситуації. Підприємства, які щомісяця опитує Центробанк, цього року ставлять її на перші рядки серед факторів, що стримують інвестиційну активність. У листопадовому опитуванні невизначеність була на другому місці, поступаючись лише «нестачі власних коштів для фінансування інвестицій», – йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, російський бізнес опинився під тиском фінансової нестабільності: компанії масово скорочують витрати, зупиняють інвестиційні проєкти. За інформацією СЗРУ, російська економіка входить у фазу затяжного спаду. За підсумками третього кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, зниження попиту та нестача оборотних коштів.