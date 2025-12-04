За даними британського уряду, наказ на ліквідацію Скрипаля віддавав особисто російський диктатор Володимир Путін

Сьогодні, 4 грудня, Велика Британія оголосила про нові масштабні санкції, спрямовані проти російської військової розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Британії.

Велика Британія вводить санкції та викриває 11 осіб, які стоять за ворожими діями, що фінансуються російською державою, включаючи тих, хто працює на ГРУ. Російський посол викликаний до Міністерства закордонних справ, щоб відповісти за триваючу кампанію ворожих дій Росії проти Великої Британії.

Санкції пов'язані зі спробою отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в Солсбері у 2018 році. За даними британського уряду, наказ на ліквідацію Скрипаля віддавав особисто російський диктатор Володимир Путін.

«ГРУ, російська військова розвідка, тепер повністю підпадає під санкції Великобританії. Агенти ГРУ виконують накази Путіна, прагнучи дестабілізувати Україну та сіяти хаос і безлад по всій Європі. Цей крок зроблено в той час, коли комісія з розслідування справи Дон Стерджес опублікувала свій остаточний звіт про трагічні обставини смерті Дон Стерджес у Солсбері у 2018 році», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян.

До слова, хлопчик, який контактував зі Сергієм Скрипалем у день отруєння, невдовзі теж почувався погано. На слуханнях про смерть ще однієї отруєної «Новачком» Дон Стерджес розповіли нові подробиці.