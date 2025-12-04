Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Австралія і Нова Зеландія профінансують закупівлю американської зброї для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Австралія і Нова Зеландія профінансують закупівлю американської зброї для України
Понад 20 партнерів України зробили свій внесок у програму Purl
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До програми із закупівлі зброї для України вперше долучилися країни з-поза меж НАТО

Австралія і Нова Зеландія вирішили стати членами ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс та міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз заявили про внесок у Purl на 15 млн новозеландських доларів ($8,7 млн).

Австралія ж кошти розподілить не тільки до Purl. 95 млн австралійських доларів ($63 млн) включають:

  • 50 млн австралійських доларів для Purl;
  • 2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів;
  • 43 млн австралійських доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Як повідомлялося, до кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl.

До слова, Словенія вирішила приєднатися до ініціативи Purl (Priority Ukraine Requirements List/Список пріоритетних вимог України) із закупівлі для України американського озброєння за рахунок союзників по НАТО.

Теги: Австралія Нова Зеландія озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рютте: США та Європа працюють разом, щоб мати максимальний вплив через санкції
Рютте заявив, що потік зброї до України не припиниться
Сьогодні, 02:45
За словами дипломатки, близько мільярда євро потрібно до кінця року для закупівлі зброї для України
Посол повідомила, скільки грошей треба на закупівлю зброї США для України до кінця року
1 грудня, 15:17
4 грудня – День ракетних військ і артилерії в Україні
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
1 грудня, 08:43
Після вибуху ракети в Ясному здійнявся дим фіолетового кольору
В Оренбурзькій області вибухнула ракета після запуску: зʼявився незвичний дим
28 листопада, 20:16
Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
17 листопада, 17:15
РФ використовує обладнання з Японії та Китаю для виробництва КАБів і ракет
Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР
17 листопада, 13:48
Головне завдання – знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу
Генштаб назвав головне завдання ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі
16 листопада, 19:49
Австралія стимулює переносити споживання, щоб зняти навантаження з мережі
Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію
5 листопада, 15:35
У жовтні КНДР запустила кілька балістичних ракет, приблизно за тиждень до візиту президента США
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону
4 листопада, 06:53

Економіка

Австралія і Нова Зеландія профінансують закупівлю американської зброї для України
Австралія і Нова Зеландія профінансують закупівлю американської зброї для України
Bloomberg: Страхування в Чорному морі подорожчало на 250% через атаки на «тіньовий флот» РФ
Bloomberg: Страхування в Чорному морі подорожчало на 250% через атаки на «тіньовий флот» РФ
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
Репараційний кредит для України: ЄС шукає спосіб обійти спротив Угорщини
Репараційний кредит для України: ЄС шукає спосіб обійти спротив Угорщини
Турецький судновласник Besiktas Shipping припиняє всі операції з РФ через небезпеку на морі
Турецький судновласник Besiktas Shipping припиняє всі операції з РФ через небезпеку на морі
Китайські вчені навчилися отримувати воду з повітря
Китайські вчені навчилися отримувати воду з повітря

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua