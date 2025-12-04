Австралія і Нова Зеландія профінансують закупівлю американської зброї для України

До програми із закупівлі зброї для України вперше долучилися країни з-поза меж НАТО

Австралія і Нова Зеландія вирішили стати членами ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс та міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз заявили про внесок у Purl на 15 млн новозеландських доларів ($8,7 млн).

Австралія ж кошти розподілить не тільки до Purl. 95 млн австралійських доларів ($63 млн) включають:

50 млн австралійських доларів для Purl;

2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів;

43 млн австралійських доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Як повідомлялося, до кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl.

До слова, Словенія вирішила приєднатися до ініціативи Purl (Priority Ukraine Requirements List/Список пріоритетних вимог України) із закупівлі для України американського озброєння за рахунок союзників по НАТО.