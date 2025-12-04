Головна Світ Економіка
Bloomberg: Страхування в Чорному морі подорожчало на 250% через атаки на «тіньовий флот» РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Bloomberg: Страхування в Чорному морі подорожчало на 250% через атаки на «тіньовий флот» РФ
Судно «тіньового флоту» Mersin
фото: Bloomberg

До атак на танкери тарифи становили від 0,25% до 0,3% від загальної вартості судна

Після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними Marsh, найбільшого у світі страхового брокера, вартість страхування збільшилася більш ніж утричі. До останніх інцидентів тарифи становили від 0,25% до 0,3% від загальної вартості судна. Зараз, як стверджують анонімні джерела, страховики можуть стягувати до 1% за заходження в деякі українські порти.

«Що стосується російських портів, страховики враховують більш широкий діапазон можливих місць ударів і вищу ймовірність їх повторення. З ескалацією ударів зростає ймовірність російських заходів у відповідь проти суден, пов'язаних з Україною», – пояснив Мунро Андерсон, керівник операційного відділу Vessel Protect. Ця компанія, що входить до Pen Underwriting, є одним із провідних світових фахівців зі страхування морських військових ризиків.

Раніше турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping, яка є власником нафтового танкера Mersin, що був пошкоджений біля берегів Сенегалу, повністю припиняє будь-яку діяльність, пов'язану з російськими інтересами. 

Нагадаємо, у водах Західної Африки стався черговий інцидент з танкером, який перевозив російські нафтопродукти: поблизу Дакару судно Mersin зазнало чотирьох зовнішніх вибухів та отримало пробоїни в корпусі. 

Танкер Mersin, що транспортував газойль і неодноразово заходив у російські порти протягом останнього року.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що останні атаки на судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі створюють пряму загрозу безпеці судноплавства. 

Зазначається, що після засідання уряду Ердоган наголосив, що війна між Україною та Росією вже «досягла рівня, який відкрито ставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі».

Повідомлялося, що «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.  Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

