Reuters: Російські «Газпромбанк» та «Альфа-Банк» готуються відкрити філії в Індії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Фінансовий клуб

Москва активно нарощує торговельні відносини з Індією

Російські фінансові установи – «Газпромбанк» та «Альфа-Банк» – звернулися до Центрального банку Індії з офіційним проханням про видачу ліцензій на відкриття власних філій на території країни. За інформацією чотирьох джерел, обізнаних із перебігом переговорів, оприлюднення рішення про вихід цих банків на індійський ринок очікується після завершення дводенного візиту до Індії російського диктатора Володимира Путіна, як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Москва активно нарощує торговельні відносини з Індією, яка є найбільшим морським імпортером російської нафти. Через західні санкції, які ускладнили використання традиційних міжнародних фінансових каналів, російські банки шукають альтернативні шляхи в Азії. «Газпромбанк», частиною якого володіє «Газпром», раніше відповідав за платежі від експорту енергоносіїв, доки не потрапив під санкції у 2024 році. «Альфа-Банк», найбільший приватний банк Росії, перебуває під обмеженнями Заходу з 2022 року.

«Це крок, спрямований на спрощення взаєморозрахунків і розширення бізнесу в умовах дії санкцій», –зазначають джерела. Візит Путіна до Індії є частиною стратегії диверсифікації торгівлі. Раніше Російська Федерація та Індія вже уклали угоди, які спрощують проведення платежів у рублях та рупіях, дозволяючи обходити використання долара США. Аналітики прогнозують, що відкриття філій суттєво полегшить фінансування торгівлі сировиною та енергетичних проєктів. Для «Альфа-Банку» це також можливість посилити свою присутність в Азії, де він вже має партнера у Шрі-Ланці.

У разі отримання ліцензій банки матимуть змогу пропонувати послуги компаніям, що беруть участь у російсько-індійській торгівлі, зокрема, постачанні нафти та добрив. Це зміцнить економічні зв’язки між Делі та Москвою, незважаючи на тиск з боку західних держав.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін прибув з першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий борт приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам в Нью-Делі. 

Біля трапа Путіна зустрів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед ними на авіабазі виступили індійські танцівниці.

Нагадаємо, найбільші державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. –закупили російську нафту з поставкою у січні 2026 року, приваблені значно більшою знижкою на сировину. Однак, незважаючи на це, загальний обсяг експорту до Нью-Делі не перевищить третини від місячних обсягів 2025 року.

Знижка на російську нафту для індійських нафтопереробних заводів (НПЗ) зросла до приблизно $5 за барель порівняно з вартістю еталонної марки Brent. Журналісти зазначають, що місяцем раніше ця знижка становила лише $3 за барель.

