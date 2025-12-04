Головна Світ Економіка
США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»
США тимчасово пом’якшили санкції проти «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до квітня 2026 року
Рішення ухвалено, щоб «пом’якшити шкоду для споживачів і постачальників», зазначили в Мінфіні США

Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

В Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) зазначили, що рішення ухвалили для того, щоб «пом’якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції».

«Лукойл» володіє частками в європейських НПЗ, активами в Іраку та Казахстані, а також мережею АЗС у США, Бельгії, Румунії та інших країнах. З огляду на масштаби присутності компанії у світі її повне і негайне блокування могло б спричинити збої на місцевих ринках пального.

Нагадаємо, що Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) видало генеральну ліцензію, що дозволяє продовження бізнес-операцій з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами. 

Російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» погодилась продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна. 

Акції найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефть» і «Лукойл» – різко обвалилися після запровадження нових санкцій США проти них та їхніх дочірніх структур. Загальні втрати компаній за кілька днів сягнули понад $5 млрд,

США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»
США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»
