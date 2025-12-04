США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»

США тимчасово пом’якшили санкції проти «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до квітня 2026 року

Рішення ухвалено, щоб «пом’якшити шкоду для споживачів і постачальників», зазначили в Мінфіні США

Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

В Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) зазначили, що рішення ухвалили для того, щоб «пом’якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції».

«Лукойл» володіє частками в європейських НПЗ, активами в Іраку та Казахстані, а також мережею АЗС у США, Бельгії, Румунії та інших країнах. З огляду на масштаби присутності компанії у світі її повне і негайне блокування могло б спричинити збої на місцевих ринках пального.

Нагадаємо, що Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) видало генеральну ліцензію, що дозволяє продовження бізнес-операцій з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами.

Російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» погодилась продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна.

Акції найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефть» і «Лукойл» – різко обвалилися після запровадження нових санкцій США проти них та їхніх дочірніх структур. Загальні втрати компаній за кілька днів сягнули понад $5 млрд,