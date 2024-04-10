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€1,5 млрд для України: Єврокомісія розповіла, коли надійде другий транш допомоги

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
€1,5 млрд для України: Єврокомісія розповіла, коли надійде другий транш допомоги
1 лютого 2024 року Євросоюз під час спеціального саміту підтримав надання Україні €50 млрд до 2027 року
фото: Depositphotos

Перший транш допомоги у сумі €4,5 млрд Україна отримала в березні

Україна може отримати другий транш попереднього фінансування у розмірі €1,5 млрд вже у квітні. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов», – йдеться в повідомленні.

Програма надає таку необхідну ліквідність для фінансування функціонування держави, наприклад, виплати заробітної плати, пенсій та надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати концентрувати зусилля на перемозі у війні.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки. Про це повідомило Міністерство фінансів України. Напередодні Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Схвалення від Ради ЄС стало кінцевим пунктом у започаткуванні інструменту.

У березні Єврокомісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги на суму 4,5 млрд євро з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.  Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

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Теги: Єврокомісія фінансування Україна гроші

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