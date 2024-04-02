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Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі (відео)
Президент розповів, що Україна створює цілком конкретні, системні інструменти, щоб компенсувати збитки, завдані війною
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Для всього світу є важливою діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна»

Кожен потенційний агресор повинен знати, що йому доведеться відповідати за руйнування миру, оскільки правосуддя може забезпечити відповідальність за воєнні злочини, скоєні у війні України з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників конференції «Відновлення справедливості для України» у Гаазі. 

«Я дякую вам за незмінну віру у справедливість. Саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати. Ми разом з вами створили справжню мережу відповідальності», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна цінує лідерство Нідерландів у просуванні ідеї спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також подякував всім країнам і державним керівникам, міжнародним організаціям, громадським лідерам, представникам юридичної спільноти, які підтримують глобальну роботу щодо розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності.

«Усіх винних – від політичного та військового керівництва Росії до рядових виконавців. Я впевнений, що для всього світу є важливою діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна й працює над поверненням повної справедливості всім, по кому вдарила ця війна: і дорослим, і дітям», – додав Зеленський.

Президент розповів, що Україна створює цілком конкретні, системні інструменти, щоб компенсувати збитки, завдані війною.

«Разом із багатьма країнами та лідерами працюємо для конфіскації російських активів та прибутків від них. Усе це має працювати для людей, яких путін хотів знищити цією війною. Починає роботу і Реєстр збитків, і критично важливо, щоб уже цьогоріч були створені також: комісія з розгляду заяв та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму відшкодування збитків», – додав глава держави.

За його словами, необхідно не відступати від спільної лінії – від лінії справедливості. «Прошу вас не зменшувати обертів. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці – безпеці від агресій і терору», – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ,  може подати заяву на відшкодування. Станом на кінець березня в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією.

Теги: реєстр війна путін арешт Володимир Зеленський розслідування Україна президент правосуддя зброя

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