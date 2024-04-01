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Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти
70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій
фото з відкритих джерел

Кошти спрямуються на охорону здоров’я та відновлення

До Держбюджету України надійшло $118 мільйонів на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«У часи повномасштабної війни коли соціальна сфера потерпає ледь не найбільше, реалізація та мобілізація ресурсів на ініціативи з підтримки населення є необхідною. Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», – зауважив Міністр фінансів України Сергій Марченко. 

Залучене грантове фінансування від Уряду Японії складається з: 

  • 70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.  
  • 48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).  Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

«Від перших днів повномасштабної війни Уряд Японії надає необхідну Україні фінансову допомогу, у тому числі через структури та фонди Світового банку. Фінансова допомога Японії спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. Переконана, що досвід Японії у реалізації проєктів з відновлення, а також гнучкість та адаптивність Світового банку до надзвичайних умов, допоможуть швидко започатковувати та впроваджувати соціально важливі проєкти з допомоги України», – додала заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова. 

Нагадаємо, що раніше Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд.

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Теги: фінанси Україна гроші Японія економіка

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