Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти

70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій

Кошти спрямуються на охорону здоров’я та відновлення

До Держбюджету України надійшло $118 мільйонів на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«У часи повномасштабної війни коли соціальна сфера потерпає ледь не найбільше, реалізація та мобілізація ресурсів на ініціативи з підтримки населення є необхідною. Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», – зауважив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Залучене грантове фінансування від Уряду Японії складається з:

70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

«Від перших днів повномасштабної війни Уряд Японії надає необхідну Україні фінансову допомогу, у тому числі через структури та фонди Світового банку. Фінансова допомога Японії спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. Переконана, що досвід Японії у реалізації проєктів з відновлення, а також гнучкість та адаптивність Світового банку до надзвичайних умов, допоможуть швидко започатковувати та впроваджувати соціально важливі проєкти з допомоги України», – додала заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова.

Нагадаємо, що раніше Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд.