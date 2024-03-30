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Снаряди для України. Естонський міністр повідомив невтішну новину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Снаряди для України. Естонський міністр повідомив невтішну новину
фото: армія США

Патрнерам бракує коштів, щоб закупити боєприпаси для Києва

Деякі країни вже внесли кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для України за ініціативою Чехії. Однак грошей і досі бракує. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, цитує ERR.

Очільник естонського оборонного віідомства зазначив, що місця, де можна прибдати снаряди, існують, але питання полягає у грошах.

«Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це приблизно три мільярди євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. Зараз можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів», – пояснив Певкур.

За його словами, суму, якої бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила про готовність зробити більший внесок, варто ще обговорювати окремо.

«Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання – все це треба перевірити», – сказав естонський міністр.

Нагадаємо, що учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів. Загалом до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у межах ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

До слова, Чехія домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування.

Як повідомлялося, Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України.

Теги: Чехія Україна Естонія боєприпаси

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