Іноземні інвестори негативно сприймають діючі в Україні валютні обмеження, – EBA

Валютні обмеження негативно впливають на сприйняття України іноземними інвесторами, – EBA

Через діючі в Україні валютні обмеження іноземні інвестори отримали негативний досвід роботи в Україні, яким вони можуть ділитися з іншими бізнесменами. Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Ганна Дерев’янко.

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Вона розповіла, що коли Європейська Бізнес Асоціація була на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, у неї було інтерв’ю найбільшій швейцарській газеті де вона закликала інвесторів вкладати кошти в Україну.

Після цього Дерев’янко написало декілька швейцарських інвесторів, які вже вклали свої гроші в Україну, але не можуть отримати свої дивіденди. Вони повідомили, що у Швейцарії їм нараховують податкові зобов’язання на доходи, які вони нібито отримали в Україні.

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«Багато закордонних інвесторів запитують: ок, якщо ми інвестуємо, то як ми забиратимемо свої доходи? Це одне з топових питань», – пояснила Дерев’янко.

Вона додала, що розуміє позицію голови Національного банку Андрія Пишного та міністра фінансів Сергія Марченко, які не можуть просто скасувати ці обмеження, бо Україні потрібна макроекономічна стабільність.

«З іншого боку, я розумію тих, хто пише мені ці «листи щастя». Вони так само будуть погано казати про Україну й надалі. Можливо, цю проблему треба вирішувати на урядовому рівні – щоб інші країни принаймні не обтяжували своїх громадян податками на доходи з України, які неможливо вивести», – підсумувала вона.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.